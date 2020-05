Zu einem besonderen Gottesdienst „Inspiration am Abend“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Tecklenburg am Pfingstsonntag , 31. Mai, in die Stiftskirche in Leeden ein. Beginn ist um 18 Uhr, heißt es in einer Mitteilung.

Anders als bei den seit dem 10. Mai wieder angebotenen Gottesdiensten in der Kirchengemeinde ist für die „Inspiration am Abend“ eine Anmeldung erforderlich. Darauf weist die Kirchengemeinde ausdrücklich hin. Unverändert gelten die Hygieneregeln und das Schutzkonzept in der Stiftskirche. Dazu zählen unter anderem das Abstandsgebot, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Eintragen in eine Anwesenheitsliste am Eingang. Letztere dient ausschließlich zur möglichen Identifizierung von Infektionsketten. Die Daten der Teilnehmer werden nach einem Monat vernichtet, sichert die Kirchengemeinde zu. Um die Einhaltung der Regeln im Rahmen der Corona-Pandemie zu gewährleisten, ist die Zahl der Sitzplätze im Gotteshaus auf 50 beschränkt worden.

Erkrankten und Besuchern aus Risikogruppen empfiehlt die Kirchengemeinde, weiter auf Gottesdienste im Fernsehen, im Internet (www.ek-te.de) oder im Radio auszuweichen.

Anmeldungen für „Inspiration am Abend“ bei Christina Fliedner ( 0 54 82/97 010, E-Mail Christina.Fliedner@gmx.de), und Björn Thiel ( 0 54 82/97 066, E-Mail Bjoern.Thiel@kk-ekvw.de).