Geschichten sind willkommen

Tecklenburg -

Seit vier Jahren gibt es die „Goldene Treppe“, die Wanderer auf dem Tecklenburger Bergpfad erfreut. So manches Erlebnis dürften die Besucher inzwischen damit verbinden, die 130 Stufen zu erklimmen. In einer Ausstellung im Rathaus soll das dokumentiert werden. Die lässt in Corona-Zeiten zwar auf sich warten, doch kommen soll sie auf jeden Fall. Texte und Fotos sind weiterhin erwünscht.