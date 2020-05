Im Januar war der erste Spatenstich – im August soll alles fertig und betriebsbereit sein. Der Kneipp-Badbetrieb, der am Waldfreibad entsteht, macht Fortschritte. „Die Fenster sind drin, die Elektroarbeiten befinden sich in der Endphase“, beschreibt Architekt Timo Bardelmeier die aktuelle Lage.

Noch gibt es reichlich zu tun, zum Beispiel im Sanitärbereich. Die Fußbodenheizung muss noch verlegt werden. Die Fliesenarbeiten hätten bereits angefangen, so der Architekt weiter.

Das Gebäude ist rund 250 Quadratmeter groß und als Holzrahmenbau entstanden. „Das geht schneller“, erläuterte Bardelmeier im Gespräch mit dieser Zeitung. Zum Hintergrund: Die Bezirksregierung hatte Druck auf die Stadt ausgeübt, endlich einen zweiten Badbetrieb anzubieten. Der ist Voraussetzung, dass die Stadt sich weiterhin Kneipp-Kurort nennen darf und dafür Landeszuschüsse erhält.

Im Gebäude entstehen Räume für die Kneipp-Einrichtungen und für Kurse, Umkleidekabinen, eine Duschanlage mit behindertengerechtem WC, eine Lehrküche, ein Ruheraum sowie ein Therapieraum. Das neue Kneipp-Zentrum umfasst eine hydrotherapeutische Abteilung mit Wassertretbecken sowie jeweils zwei Arm- und Fußbecken für Wechselbäder.

In den Räumen bietet künftig der Kneipp-Verein Tecklenburger Land gemeinsam mit dem Betreiber, der Tecklenburger Physiotherapieeinrichtung „Vi­thera“, Kurse und Wasseranwendungen nach Kneipp an. In der Lehrküche sollen Kochkurse stattfinden – alles im Sinn der fünf Kneipp-Elemente Wasser, Bewegung, Ordnung, Ernährung und Heilpflanzen.