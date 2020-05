Einen sonnigen Blumengruß lässt die Interessengemeinschaft Leeden (IGL) an diesem Wochenende allen Haushalten zukommen. „Es soll ein Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung auf eine gute Zukunft sein“, sagt IGL-Vorsitzender Gerhard Wellemeyer. Gemeinsam mit Michael Reiffenschneider sei diese Aktion geplant worden, heißt es in einer Pressenotiz. Julie und Jona Reiffenschneider haben rund 800 Samentütchen mit einem Brief der IGL zusammengeheftet. Jonas Dölling und Luis Klute werden den Blumengruß in Leeden verteilen.