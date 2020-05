Tecklenburg-Leeden -

Zumindest ein wenig Schützenfest-Atmosphäre will der Schützenverein Leeden von 1665 verbreiten – auch wenn die Veranstaltung, die eigentlich an Pfingsten hätte über die Bühne gehen sollen, wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Also, so heißt es, gibt es „quasi Schützenfest im Homeoffice“. Möglich machen soll das ein besonderes Grill- und Partyset.