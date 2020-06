Familie hinterlässt in der Stadt Spuren

Er galt zu seiner Zeit als einer der bedeutendsten Theologen Deutschlands und als großer Dichter von Parabeln: Friedrich Adolf Krummacher . Nun jährte sich sein Todestag zum 175. Mal. Grund genug für Frank Bosse, Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins, zurückzublicken auf die Familiengeschichte und deren Bedeutung für Tecklenburg:

Mit Johann Heinrich Krummacher wanderte 1695 der evangelische Zweig der ursprünglich aus Warendorf stammenden Familie in die protestantische Grafschaft Tecklenburg aus. Er war Kammerdiener des in Tecklenburg regierenden Grafen von Rheda, ging nach einigen Jahren des Aufenthaltes in Tecklenburg nach Rheda und starb 1714 in Gütersloh. Sein in Tecklenburg geborener Sohn Adolf Heinrich wurde zum Schlosswachtmeister und Kirchenprovisor ernannt. Ihm wurden zwei Töchter und die beiden Söhne Bernhard Moritz und Jakob Friedrich geboren.

Bernhard Moritz heiratete in die Tecklenburger Apothekerfamilie Bernhard Wilhelm von Wischel ein und übernahm die Apotheke an der Straße „Im Grund“ unterhalb der Linde am Markt. Ihm folgte sein Sohn Friedrich Jakob Krummacher. Da dessen Sohn Bernhard Mauritz, ebenfalls ausgebildet zum Apotheker, vor ihm unverheiratet starb und sein zweiter Sohn Kreisphysikus war, übernahm ein Schwiegersohn, Otto Borg-stette, Apotheker und Medizinalrat, die Apotheke, dessen Enkel sie 1916 verkaufte.

Der zweite Sohn des Schlosswachtmeisters Adolf Heinrich, Jakob Friedrich Krummacher, wiederum avancierte zum Bürgermeister von Tecklenburg.

Zeitlebens der Natur eng verbunden

Am 13. Juli 1767 wurde dann der große Sohn Tecklenburgs, Friedrich Adolf Krummacher, als einer von fünf Söhnen und zwei Töchtern geboren – sein Geburtshaus in der Stadt ist das „Krummacherhaus“. Friedrich Adolf studierte nach seiner Tecklenburger Schulzeit Theologie und Sprachen, ehe er über einige Zwischenstationen auf Empfehlung der Fürstin Pauline zur Lippe im anhaltinischen Bernburg zum Generalsuperintendenten und Konsistorialrat ernannt wurde. Der zeitlebens der Natur eng verbundene Friedrich Adolf genoss das Ansehen, zu seiner Zeit einer der bedeutendsten Theologen Deutschlands zu sein.

Neben dem Verfassen von theologischen Schriften machte „der Ätti“, wie er liebevoll von seiner Familie genannt wurde, durch schlichte, in ihrer Klarheit Herz und Seele berührende Texte für Kirchenlieder und besonders durch seine Parabeldichtungen auf sich aufmerksam. Die in vielen Auflagen gedruckten Parabeln erfreuten sich hoher Beachtung, wurden in mehrere Fremdsprachen übersetzt und erfreuen sich noch heute großer Aufmerksamkeit bei Freunden dieser Dichtkunst. Eine umfangreiche Sammlung von Handschriften und gedruckten Werken belegen sein außerordentliches Wirken.

Friedrich Adolf hatte mit seiner Frau Eleonore – die als gütig und gebildet beschrieben wird und deren großartiges Wirken für die Familie bis heute kaum gewürdigt wird – vier Söhne und zwei Töchter. 1845 verstarb als hoch geehrter Mann Friedrich Adolf Krummacher in Bremen. Eine Gedenktafel am „Krummacherhaus“ erinnert zusammen mit der Straßenbezeichnung „Krummacherstraße“ an den unvergessenen großen Sohn der Stadt.