Sabine Braungart stellt in zwei Gasthäusern aus

Tecklenburg -

Auf den Einrichtungsstil abgestimmte Fotokunst – diesen Ansatz hat die Brochterbeckerin Sabine Braungart jetzt in zwei Gasthäusern umgesetzt. Landschaftsmotive hängen in einem Haus an der Wand. Im anderen Lokal ist es unter anderem eine Foto-Collage aus San Francisco.