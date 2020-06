„Wir freuen uns, dass wir den Corona- Lockdown bis jetzt heil überstanden haben. Das tägliche Futter für die Pferde wurde zum Glück mit Spenden und Futterpatenschaften von Freunden und Gönnern gesichert. Den drei großen Pferden und den zwei Ponys geht es gut und wir starten jetzt die Fahrten mit der historischen Postkutsche wieder.“ Hans-Jörg Siepert, Organisator und Vorsitzender der Kaltblut- und Kutschenfreunde Tecklenburg, ist erleichtert.

Die Postkutsche, ein viersitziger Omnibus-Postwagen aus dem Jahr 1894, hat in den vergangenen Tagen ihre ersten Touren in der Tecklenburger Talaue unternommen. Auf Grund der geltenden Corona-Regelungen waren laut Bericht oft nur zwei Gäste an Bord. Die Aktiven des kleinen Vereins sind einfach froh, überhaupt wieder Gäste begrüßen zu können und das Posthorn erschallen zu lassen.

Von einem Normalbetrieb sei man dennoch weit entfernt, da man bei der Vergabe der Fahrkarten für das historische Gefährt jetzt viel mehr planen und regeln müsse, erläutert Hans-Jörg Siepert. An allen Sonntagen bis zum 22. September ist die Postkutsche um 11 und 12.15 Uhr ab Gutshof „Haus Hülshoff“ auf Fahrt. Individuelle Touren sind an allen anderen Wochentagen möglich. Um einen guten Service für Besucher und Gäste zu bieten, sind die Karten für eine Kutschfahrt ab sofort direkt in der Postpassagier-Stube des kleinen Kutschen-Museums von „Haus Hülshoff“ erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter 01 71/68 09 193 oder unter www.postkutsche-muensterland.de.