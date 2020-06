Anfang September des Jahres 1668 wurde den Bürgern Tecklenburgs ein besonderes Privileg zuteil: Graf Mauritz von Bentheim-Tecklenburg (1615-1674, seit 1623 Landesherr) entließ die Einwohner seines Burgstädtchens auf ihren Wunsch hin aus der zuvor bestehenden Pflicht zur Teilnahme an den Wolfsjagden im Lienener Berg und im gesamten Kirchspiel Lienen. Dies geschah laut der darüber ausgestellten Urkunde in Anbetracht des weiten Weges von Tecklenburg nach Lienen sowie aus „sonderlicher Ihnen zutragener Gnade“ und sollte für alle Zeiten Bestand haben. Doch was war eigentlich das Besondere an dieser Befreiung?

Bis 1848 war in Deutschland das Jagen ein Privileg des Adels. Vor allem die Landesherren hatten seit dem hohen Mittelalter dieses Recht an sich gezogen und die Jagd zu einem gesellschaftlichen und repräsentativen Ereignis aufgewertet. Im Gegensatz zur Jagd auf Rot- und Rehwild mussten für die Wolfsjagden zahlreiche Treiber und Helfer verpflichtet und aufgeboten werden. Dazu war allein der Landesherr berechtigt und auch finanziell in der Lage, denn die Jagdgesellschaft musste schließlich auch versorgt werden. Hinzu kam, dass der Wolf ein Nahrungskonkurrent des Menschen war und somit – wenn er etwa Vieh riss – eine damals nicht zu unterschätzende ökonomische Bedrohung für die Bevölkerung darstellte. Deshalb eignete sich gerade die Wolfsjagd als herrschaftspolitisches Mittel der Landesherren, die als „Landesväter“ den Schutz ihrer Untertanen vor Canis lupus in ihren Territorien beanspruchten und dadurch auch das Jagdrecht anderer Adeliger in ihrem Herrschaftsbereich übergehen konnten.

Die Jagdgerechtigkeit überhaupt war ein wichtiges Instrument zur Veranschaulichung des Herrschaftsanspruchs: Wer in einem Gebiet jagen durfte, war auch Herr in diesem Bereich. Gerade in Lienen war dieses Recht aber seit jeher zwischen den Bischöfen von Osnabrück und den Grafen von Tecklenburg strittig. Wer hier Wolfsjagden durchführen konnte, galt als Landesherr, was durch die Teilnahme der Untertanen anerkannt und bestätigt wurde. Die Anwesenheit aller Beteiligten war also wichtig.

1652 bestrafte der Tecklenburger Graf die Lienener Bauern Upmeyer und Schulte-Uffelage mit der Abgabe von drei Scheffeln Hafer, weil sie zu spät zur Wolfsjagd erschienen waren. Eine erste nachweisliche Wolfsjagd im Lienener Berg fand schon am 22. Juni 1472 statt.

Vor allem während des Dreißigjährigen Krieges stieg aber, bedingt durch den immensen Bevölkerungsrückgang im Zuge der militärischen Auseinandersetzungen sowie durch Hungersnot und Seuchen, die Population des Raubtieres stark an.

Wenn also der Tecklenburger Graf die Bürger seiner Residenzstadt aus der Verpflichtung zur Teilnahme an den Wolfsjagden entließ, dann gewährte er ihnen nicht nur eine gewisse persönliche Freiheit, sondern verzichtete auch ausdrücklich auf Herrschaftsansprüche. Die Befreiung von der Wolfsjagd muss somit in engem Zusammenhang mit der weiteren Privilegierung der Tecklenburger Bürger gesehen werden, die ein gutes Jahr später, am 3. Dezember 1669, erfolgte und ihnen Ratswahl und Markt verbriefte.

Dass Stadt- und Bürgerrechte sowie Befreiung an der Jagdteilnahme zusammen gingen, zeigen auch die Bemühungen der benachbarten Lengericher, die im Vorfeld ihrer Stadtwerdung 1727 ebenfalls versuchten, die Beteiligung an der Treibjagd im Lengericher Berg („Klepperjagd“) loszuwerden.