Der Löschzug Tecklenburg der Freiwilligen Feuerwehr hat ein neues Lagerungsmodul für ein Notstromaggregat und einen Beleuchtungssatz für ein Löschgruppenfahrzeug bekommen.

Ursprünglich war an der Stelle eine tragbare Feuerlöschkreiselpumpe montiert. Die kam jedoch eher selten zum Einsatz, teilt die Feuerwehr mit. Da sich in der Vergangenheit der Einsatzschwerpunkt verändert hat und man sich an der Einsatzstelle öfter nach einem Notstromaggregat sehnte, wurde überlegt, wie man das Problem lösen könnte.

Sonderlösung nötig

Die Idee war, einen Auszug auf einem Kufengestell anzubringen. Da die gängigen Standardlösungen für die vorhandenen Bauteile nicht in Betracht kamen, musste eine Sonderlösung her.

Eine Anfrage bei der in Lengerich ansässigen Maschinenbaufirma MBO Witt wurde dort sehr positiv aufgenommen. Die Geschäftsleitung, Markus Binkowski, Ralf Otte und Klaus Seemann, sagten sofort Unterstützung zu: „Wir helfen den ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren sehr gerne, wo wir nur können.“

Gesagt getan – ein Projekt für die Auszubildenden wurde ins Leben gerufen. Von einem ausrangierten und defekten Kufengestell wurden einige Teile demontiert und weiter verwendet. Das neue Gestell musste ausgemessen und projektiert werden. Es galt, verschiedene Verriegelungen und Befestigungen anzufertigen sowie Kollisionsprobleme mit anderen Anbauteilen im Fahrzeug zu lösen. Bevor alle Anbauteile und Halterungen montiert wurden, wurde das Kufengestell noch pulverbeschichtet.

„Die Feuerwehr Tecklenburg dankt der MBO Witt Maschinenbau GmbH für die professionelle Ausführung“. heißt es abschließend im Bericht des Tecklenburger Löschzuges.