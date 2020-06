Das Schützenfest in Leeden wurde in diesem Jahr einmal anders gefeiert. Aufgrund von Corona verlegte der Verein das Fest in das Homeoffice eines jeden Schützen.

Zusammen mit den Ideengebern Philipp Schwermann und Michael Reiffenschneider erfand man kurzerhand ein Grill- und Partyset. 100 Schützenbrüder aus Leeden nahmen dieses Angebot, bestehend aus einem Paket Würstchen, einem Sixpack Bier, einer Flasche Wacholder und einer von Michael Reiffenschneider gesponserten Vereins-Grillschürze, an.

Ziel ist es, einen neuen Grill-Schützenkönig zu küren. Jeder Schütze ist daher aufgefordert, ein entsprechendes Grill-Foto oder Video an den Vereinsvorstand zu übersenden. Diese werden dann auf der Homepage des Schützenvereins veröffentlicht.

Alle Schützen sind sich einig, dass diese schöne Aktion einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Schützenkameradschaft im Stiftsdorf Leeden geleistet hat, heißt es in einem Bericht des Vereins.