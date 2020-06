Es war hart für die Hauptschüler, die letzten Wochen vor ihren Abschlussprüfungen nicht in der Schule verbringen zu dürfen, sondern zu Hause zu lernen und sich vorzubereiten. Unterstützt wurden sie von dem Lehrerkollegium, aber auch von den Eltern. Und sie haben es geschafft. 45 Schülerinnen und Schüler haben ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 10, sechs nach Klasse 9 gemacht. 20 Schülerinnen und Schüler haben ihren mittleren Schulabschluss, die Fachoberschulreife, erlangt und sechs sich für den Besuch der gymnasialen Oberstufe qualifiziert.

Schulleiterin Angela Müller-Muthreich gratulierte den jungen Leuten während einer Abschlussfeier der besonderen Art. In vier Durchgängen wurde jede Klasse im Beisein von Bürgermeister Stefan Streit einzeln auf dem Schulhof verabschiedet.

„ Ich bin extrem stolz auf euch, dass ihr diese enorme Herausforderung angenommen und gemeistert habt. Ich bin extrem stolz auf euch, dass ihr diese enorme Herausforderung angenommen und gemeistert habt. “ Angela Müller-Muthreich

Die Schulleiterin blickte zunächst zurück auf die vergangenen Wochen und die Schließung der Einrichtung wegen der Corona-Pandemie. „Bei vielen von euch wuchs die Angst um euren Abschluss“, erinnerte Angela Müller-Muthreich. „Und dennoch habt ihr es geschafft, habt unter diesen enormen Veränderungen und dem damit verbundenen Druck eure Abschlussprüfungen geschrieben und am Ende eure Abschlüsse geschafft. Ich bin extrem stolz auf euch, dass ihr nicht die Köpfe habt hängen lassen, euch den Umständen gestellt und diese enorme Herausforderung gemeistert habt.“

Komplimente sprach sie auch den Kollegen aus: „Unter den gegebenen Umständen unterrichten und arbeiten zu müssen, und einen Abschlussjahrgang nach mehreren Wochen ohne Unterricht aufzufangen und durch die Prüfungen zu begleiten erfordert Geduld, Motivation und Enthusiasmus.“ An die Schüler gewandt sagte sie: „Ganz gleich, was ihr geplant habt, ihr seid stark, was ihr in den vergangenen Wochen bewiesen habt. Ihr könnt alles erreichen, wenn ihr es nur wollt.“