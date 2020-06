Polizisten stoppten am Montag um 11.50 Uhr auf der Autobahn 30 bei Tecklenburg einen polnischen Sattelzug mit erheblichen Mängeln an den Bremsen und den Reifen. Die 27- und 35-jährigen Fahrer waren in Richtung Bad Oeynhausen unterwegs.

Die Beamten leiteten sie auf den Rastplatz Brockbachtal-Süd und kontrollierten den Lkw. Dabei stellten die Polizisten nach eigenen Angaben fest, dass die Bremsscheiben vorne rechts und links gerissen waren. Auch die elektronische Bremsanlage des Aufliegers war defekt. Die Bremsen an zwei Achsen des Aufliegers und die Hilfsbremse der Sattelzugmaschine funktionierten ebenfalls nicht. Zudem waren die Reifen beschädigt und teilweise ohne Profil. Die Ladung war darüber hinaus unzureichend gesichert.

Die Beamten begleiteten den Sattelzug zur nächsten Werkstatt und legten ihn dort still. Die Fahrer, den Halter und den Verlader erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Bußgelder belaufen sich insgesamt auf mehrere hundert Euro.