Was man so alles benötigt, um einen Flächennutzungsplan zu ändern beziehungsweise einen Bebauungsplan aufzustellen, das verwundert manchmal sogar den Experten. Im Stadtrat ging es jüngst um den Bereich der Ferien-, Sport- und Schützenanlage Leeden. Diese soll durch die Pläne in ihrem Bestand gesichert werden. Zusätzlich sollen in der ehemaligen Gaststätte „Römerkrug“ Ferienwohnungen eingerichtet werden.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange ist inzwischen durchgeführt worden. Unter den Stellungnahmen war auch eine des Umwelt- und Planungsamtes des Kreises Steinfurt: Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen wird angeregt, „die generelle Machbarkeit eines Sondergebietes, das der Erholung dient, durch eine Schallprognose untersuchen zu lassen“. Für Wochenend- und Ferienhausgebiete würden die gleichen schalltechnischen Orientierungswerte gelten wie für ein reines Wohngebiet, so die Begründung für den Hinweis.

Auf der einen Seite Ferienwohnungen, auf der anderen Seite Sportplatz, Tennis- und Schützenanlage sowie die Kreisstraße – da müsse nun untersucht werden, ob es Konflikte gebe, erläuterte Stadtplaner Stefan Lehmann vom Ingenieurbüro Tovar. „Wir haben den Konflikt so nicht gesehen und dachten, dass sich die Nutzungen vertragen.“

Damit es zu keiner zeitlichen Verzögerung kommt, werden die Ergebnisse des Gutachtens direkt in die Unterlagen eingearbeitet, die dann öffentlich ausgelegt werden. Dem hat der Stadtrat einstimmig zugestimmt.