Dass die Lotter Straße saniert werden soll, ist im Prinzip eine gute Nachricht. Allerdings bezieht sich diese Meldung des Landesbetriebs Straßen.NRW auf den Abschnitt zwischen Leedener Straße und Natrup-Hagener-Straße. Ein Teilstück, das mit Abstand am besten in Schuss zu sein scheint.

Vor sieben Jahren ist diese 800 Meter lange Strecke saniert worden, hat einen Fahrradweg auf der Ostseite erhalten. Rund 900 000 Euro sind damals in das Projekt investiert worden. Nach rund vier Monaten waren die Arbeiten abgeschlossen.

Nicht zur Zufriedenheit des Landesbetriebs. „Die Firma muss nachbessern“, heißt es auf Nachfrage der WN. Am Montag, 6. Juli, sollen die Arbeiten anlaufen. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Sperrschilder am 10. Juli abgeräumt werden. Dann wird die Fahrbahndecke komplett erneuert sein. Auf der Leedener Straße regelt eine Ampel den Verkehr an der Einmündung der Lotter Straße. Dort wird die nördliche Fahrspur auf der Leedener Straße saniert.