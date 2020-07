Anstatt der zwei Pferde, die die Postkutsche durch die Tecklenburger Talaue ziehen, müssten dann halt vier Rösser vor den historischen Wagen gespannt werden, um den steilen Anstieg zu schaffen.

Etwas überrascht sind die Fragesteller meistens über den Umstand, dass das Bergabbremsen der Kutschen in der damaligen Zeit das größte Problem war. Schaut man sich die Straße Wellenberg in Tecklenburg an, wird klar, dass man kräftige Bremsen brauchte, um dort unfallfrei wieder nach unten zu gelangen.

Die üblicherweise angebrachten Bremsen mit hölzernen Klötzen, die meist mittels einer Handkurbel auf die Radreifen gepresst wurden, reichten bei weitem nicht aus, um das Fuhrwerk sicher zu Tal zu bremsen. Man behalf sich damals mit Hemmschuhen, die vor die Hinterräder gelegt wurden und auf denen man quasi zu Tal rutschte. „Den Lärm, den dieses Verfahren damals auf dem Kopfsteinpflaster verursacht haben muss, kann man sich heute kaum noch vorstellen“, erläutert Siepert.

Ob dieses Bergabbremsen auch sicher funktionierte, sei reine Glücksache gewesen. Zur Not hätten die Pferde über ihre Hintergeschirre mithelfen müssen, die Fuhre zu bremsen. Daher der alte Spruch: „Bergauf schwitzen die Pferde, bergab der Fuhrmann.“

Solche Abenteuer aus alten Zeiten bieten die Rundfahrten mit der historischen Postkutsche in der Tecklenburger Talaue nicht. Stattdessen geht es gemütlich mit dem gelben Wagen durch die schöne Landschaft und man lauscht den Posthorn-Klängen, die durch das Tal schallen.