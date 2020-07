Oberstes Ziel der Tecklenburger FDP bei der Kommunalwahl am 13. September ist es, als liberale Stimme im Stadtrat vertreten zu sein, „idealerweise in Fraktionsgröße“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ortsverbandes hervor. Zudem wurde einstimmig beschlossen, Amtsinhaber Stefan Streit bei der Bürgermeisterwahl zu unterstützen.

Beim Wahlparteitag im Hotel Bismarckhöhe wurden jetzt die Kandidaten für die einzelnen Wahlbezirke und die Reserveliste nominiert. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 finden sich unter den Bewerbern viele neue Gesichter. Die Ortsverbandsvorsitzende Dörthe Wittrock war nach eigenen Angaben sichtlich zufrieden mit dem guten Ergebnis und der Einstimmigkeit der Partei.

Mit dem Motto „Wer seine Heimat liebt, macht sie besser“ startet die FDP in den Wahlkampf. Um diesem Slogan Rechnung zu tragen, startet am 11. Juli eine Gutscheinaktion zur Unterstützung der lokalen Gastronomie. Die Tecklenburger Liberalen wollen damit den Gaststätten in den vier Stadtteilen in Zeiten der Corona-Pandemie unter die Arme greifen, anstatt Geld für Wahlgeschenke auszugeben. Nähere Informationen dazu sollen ab dem Wochenende auf der Internetseite der Partei und als Flyer in vielen Geschäften und Gaststätten in Tecklenburg und den Ortsteilen zur Verfügung stehen.

Direktbewerber und Reserveliste Brochterbeck: Stefan Kuhlmann (Wahlkreis 1); Dörthe Wittrock (2), Dirk Wieschebrock (3); Ingo Willering (4); Ledde: Michael Jankowski (5); Friedel Wilde (6); Jutta Brune (7); Leeden: Hans-Gert Kuhlmann (8); Roland Siegers (9); Katja Biester (10); Tecklenburg: Lukas Ziegeler (11); Marcus Brune (12); Wilhelm Kienemann (13). ...

Der nächsten Stammtisch der FDP findet am Dienstag, 14. Juli, in der Gaststätte „Burgschänke“ in Tecklenburg statt. Dann sollen schwerpunktmäßig Themen für die anstehende Kommunalwahl besprochen werden. Interessierte Bürger sind willkommen.