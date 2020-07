Die offene Ganztagsgrundschule (OGS) hat zwei abwechslungsreiche Ferienbetreuungswochen in der Grundschule Brochterbeck abgeschlossen. Corona-bedingt durfte die Ferienbetreuung nicht mit der OGS Tecklenburg gemeinsam veranstaltet werden. Somit hat eine eher kleine Gruppe an Kindern die Angebote genutzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben kreativen Themen wurde die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen, intensiv genutzt. Kinder wie pädagogisches Personal der OGS waren sich am Ende der zwei Wochen einig, dass ein Ferienprogramm auch klein und fein ablaufen kann.