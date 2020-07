Vor Ort sieht´s manchmal anders aus

Eine Fahrradtour durch Tecklenburg, von Ortsteil zu Ortsteil – das hört sich wegen der Höhenunterschiede schweißtreibend an. Ist es aber nicht, wenn eine Route ausgewählt wird, die (fast) nur bergab führt. Vom Stadtkern hinunter zum Waldfreibad, über die Fahrradstraße im Sundern nach Ledde und von dort aus durch das Aatal und das Bocketal nach Brochterbeck. Und wenn man dann noch mit E-Bikes unterwegs ist, bleibt beim Radeln genügend Luft für Gespräche. Bei der traditionellen Sommerradtour des Landrates kam so am Donnerstag niemand aus der Puste.

Seit 20 Jahren gebe es die Sommerradtouren der Landräte bim Kreis Steinfurt, erläuterte Dr. Martin Sommer , der dieses Amt kommissarisch inne hat. Ziel sei es, sich vor Ort umzusehen. Vieles werde im Kreis nach Aktenlage entschieden. Wenn man die Objekte einmal sehe, verschaffe das manchmal ein anderes Bild. Er und seine Mitarbeiter empfänden die Touren als sehr bereichernd. Als Gastgeschenk hatte er nicht den obligatorischen Präsentkorb oder ein Buch mitgebracht, sondern einen Scheck über 100 Euro für einen guten Zweck. Das Geld will Bürgermeister Stefan Streit dem Jugendtreff zukommen lassen.

„ Im nächsten Jahr beginnen wir mit der Planung für eine moderne Veranstaltungsstätte. Im nächsten Jahr beginnen wir mit der Planung für eine moderne Veranstaltungsstätte. “ Bürgermeister Stefan Streit zu Plänen für das Kulturhaus

Im Luftgeschoss der Kreisverwaltung wurden zunächst freundliche Worte ausgetauscht. Dabei gab es ein gegenseitiges dickes Lob für die gute Zusammenarbeit in der Corona-Krise. Kreis und Kommunen seien gemeinsam unterwegs gewesen. „Alle haben an einem Strang gezogen – und in die gleiche Richtung. Das hat uns stark gemacht“, betonte Sommer, bevor sich die beiden Verwaltungschefs und einige ihrer Mitarbeiter auf den Weg machten.

Zunächst wurde das Haus des Gastes angesteuert. Dort soll, so erläuterte Streit, ein „Kompetenzzentrum Tecklenburger Land Tourismus“ entstehen als zentrale Anlaufstelle für Touristen. Denn diese interessiere es nicht, ob die Tecklenburg Touristik oder der Tecklenburger Land Tourismus zuständig sei. Die Besucher wollten Informationen über die Orte des Tecklenburger Landes und über Wanderrouten. „Von Hopsten-Schale bis Lienen-Kattenvenne“ werde es dort Material geben. Das Haus des Gastes sei der ideale Anlaufpunkt.

Wie der Tourismus angesichts Corona laufe, wollte der Landrat wissen. Gut, meinte der Bürgermeister und verwies auf die vielen Besucher in der Altstadt, die in den Cafés saßen. Besonders das Wandern sei wieder gut angelaufen, aber wegen der vielen Touristen auch schon mal zu einer Belastung geworden.

Nächstes Thema war das Kulturhaus, das für rund drei Millionen Euro umgebaut werden soll. Dafür gebe es 70 Prozent Fördermittel aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept des Landes, führte Streit aus. „Im nächsten Jahr beginnen wir mit der Planung für eine moderne Veranstaltungsstätte.“ Zudem werde der Investor MBN das neue Hotel „Burggraf“ realisieren. „Die Feinabstimmung ist im Gang“, informierte der Bürgermeister und kündigte an, dass es „eine andere inhaltliche Ausrichtung“ geben werde, ohne das allerdings näher zu thematisieren.

Weiter ging die Stadtführung, zunächst in die Bastion und dann auf die Freilichtbühne, die Martin Sommer von seinen regelmäßigen Musicalbesuchen gut kennt. Die Bühne sei ein Highlight mit großer Strahlkraft. „Wir müssen sie auf jeden Fall erhalten“, so der Landrat. Nicht nur die Musicals (Streit: „Wir spielen da in der Champions-League“), sondern auch der Event-Charakter gefällt dem Landrat. „Wo gibt es das schon, dass man eine Kühltasche mitbringt?“

Weiter ging die Tour zum Kindergarten „Waldwichtel“ und dem zweiten Kneipp-Badbetrieb am Waldfreibad, der im November fertiggestellt werden soll. Dann wurde Ledde angesteuert. Streit informierte die Besucher über die Pläne für das Gelände rund um die Kirche, unter anderem mit Sinnesgarten, und über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, bevor Brochterbeck angesteuert wurde. Wichtigstes Thema dort war die noch ausstehende Fertigstellung des Fahrradweges K11.

Beim gemütlichen Abschlussgespräch in der Historischen Gaststätte Franz ließ man das Gesehene Revue passieren und nutzte die Gelegenheit zum informellen Austausch zwischen Stadt- und Kreisverwaltung, die ja in Tecklenburg in einem Gebäude untergebracht sind. Dass in der Festspielstadt weiterhin ein Standort des Kreises bleiben werde, daran ließ der Landrat keinen Zweifel. Der werde angesichts der Größe gebraucht. Der Bürgermeister hörte das gern.