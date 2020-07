Ehefrau fünf Stunden lang befragt

Es war ein zähes Ringen um Fakten: Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 30-Jährigen in einem Wohnhaus an der Wilhelmstraße in Ibbenbüren am 19. Januar dieses Jahres hat die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Münster am Dienstag versucht, Klarheit in das Beziehungsgeflecht zwischen dem 27-jährigen Angeklagten, seiner Ehefrau und dem getöteten 30-Jährigen zu bringen. Fünf Stunden lang befragte das Gericht mit Hilfe einer Dolmetscherin die Frau (38) zu ihrer Beziehung zu den beiden Männern sowie detailliert zu den Tagen vor und nach der Tat.

Wie berichtet, ist der Tecklenburger des Mordes und der Brandstiftung angeklagt. Er soll den 30-jährigen neuen Partner seiner Ehefrau mit zehn Stichverletzungen getötet haben. Vor Gericht will der Mann keine Angaben machen.

Und so erzählte seine Frau, dass sie in der Heimat Syrien 2012 geheiratet hatten. 2015 kam das Paar mit der gemeinsamen Tochter nach Deutschland und zog nach Tecklenburg. Zuletzt absolvierte der Angeklagte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.

2019 trennte sich die Frau von ihrem Mann. Vor Gericht gab sie an, er habe eine Beziehung zu einer anderen Frau gehabt. Zudem habe ihr Mann weitere Kinder gewollt, sie aber könne keine mehr bekommen. Der damals 26-Jährige zog aus, das Paar sah sich laut der Ehefrau weiterhin regelmäßig. All das wollte die Vorsitzende Richterin ganz genau wissen. Es habe keine Probleme gegeben, gab die Frau an. Erst nachdem der Mann, wie es in ihrer Religion üblich sei, gesagt habe, sie sei nicht mehr seine Frau, endete die intime Beziehung.

Den getöteten 30-Jährigen hatte die Frau bereits bei ihrer Ankunft in der Asylunterkunft kennengelernt. Nun meldete er sich bei ihr und offenbarte seine Gefühle. Die beiden wurden ein Paar. Ihrem Mann habe sie nichts von dieser neuen Beziehung erzählt, sagte die Frau.

Dennoch passte er sie, ihren neuen Freund und die Tochter am 13. Januar am Ibbenbürener Bahnhof ab. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den Männern, wobei der Angeklagte dem 30-Jährigen körperlich deutlich unterlegen war. Die Frau vermutete vor Gericht, dass der Mitbewohner ihres neuen Partners sie verraten habe.

Dessen Rolle sorgte am zweiten Prozesstag für viele Fragen. So gab die Frau an, der Getötete habe mit seinem Mitbewohner Probleme gehabt, auch wegen ihrer Beziehung. Kurz vor der Tat habe er die gemeinsame Haushaltsführung aufgelöst und zudem um seine Ersparnisse gefürchtet. So habe er zwei Tage vor seinem Tod einen Geldbetrag bei ihr in Sicherheit bringen wollen. „Warum haben Sie das der Polizei nicht gesagt?“, wollte die Richterin wissen. Die Ehefrau erklärte, das habe niemanden interessiert. „Das glaube ich nicht“, so die Richterin.

Auch vieles weitere blieb im Unklaren. Mehrfach gab die Frau an, sich nicht mehr zu erinnern. Das Gericht interessierte auch, ob die Frau ihrem Mann jemals Hoffnung gemacht hat, wieder zu ihm zurückzukehren, was diese verneinte.

Dagegen schilderte die Frau die wilden Gerüchte über den Tod des Ibbenbüreners, die auch dessen Familie im Irak erreicht hätten. Diese habe unter anderem den Mitbewohner und weitere Freunde im Verdacht. Die Familie habe Rache geschworen. Auch die Ehefrau gab an, den Mitbewohner und weitere Freunde verdächtigt zu haben. „Warum hat er nicht gehört, dass unten eingebrochen wurde?“, ließ sie über die Dolmetscherin fragen.

Zuvor hatten drei Polizeibeamte ausgesagt. Einer berichtete von dem Einsatz am Bahnhof am 13. Januar, die beiden weiteren vom Morgen des 19. Januar. Im Falle einer Verurteilung droht dem 27-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe.

Der Prozess wird am 28. Juli fortgesetzt