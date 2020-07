„Da ging die Post ab“, die Redewendung aus der Postkutschen-Zeit wird heute noch benutzt, um auszudrücken, „dass richtig was los war“. Doch woher kommt der Ausdruck?

Wenn eine Postkutsche in einem Dorf oder einer Kleinstadt des 19. Jahrhunderts eintraf, war das ein großes Ereignis. Mehrfach erklang das Posthorn, vornehm gekleidete Fahrgäste entstiegen der gelben Kutsche, die Brief- und Paketpost wurde aus- und eingeladen und der Postillion berichtete Aktuelles aus dem Nachbarort. Die Dorf- oder Stadtjugend lief zusammen und verfolgte das Spektakel, wenn die Postkutsche unter den Klängen des Posthorns wieder den Ort verließ. Bei der königlich preußischen Post, später der Kaiserlichen Post, gab es von 1829 bis 1903 die Dienstanweisung, dass bei der Abfahrt einer Personen-Post dreimal das entsprechende Postsignal geblasen werden musste und damit zum Einsteigen aufgefordert wurde. Auch bei der Ankunft der Postkutsche wurde das Posthorn gespielt. Nicht immer zur Freude der Anwohner auch nachts. Eine Ausnahme gab es nur bei der Vorbeifahrt an Kirchen. Wenn in ihr ein Gottesdienst stattfand, durfte das Posthorn nicht geblasen werden.

Vieles vom Flair der alten Zeit wird lebendig, wenn die Tecklenburger Postkutsche den Gutshof Haus Hülshoff, zur Zeit fast täglich zu einer Rundfahrt verlässt. Postillion Hans-Jörg Siepert stößt dann in sein Horn und los geht die gemütliche Reise durch die Tecklenburger Talaue. www.postkutsche-muensterland.de