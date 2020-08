Vor genau einem Jahr haben Milica Jovanovic und Dominik Hees in Tecklenburg geheiratet. Für den ersten Hochzeitstag sind die beiden Musicalstars zurückgekehrt, um im kleinen Kreis mit Freunden und Kollegen zu feiern. „Wir mussten noch einmal hierher nach Hause kommen“, so Dominik, „bevor Cats in Wien wieder für mich ansteht“. Im vergangenen Jahr hat das Paar sowohl in „Dr. Schiwago“ als auch in „Don Camillo und Peppone“ mitgespielt. Mitgefeiert haben (sitzend, von rechts) die Kollegen Esther Larissa Lach und Matthias Meffert, Frederic Beuleke und (stehend, von hinten) Radulf Beuleke (Freilichtbühne) sowie Giorgio Radoja (musikalische Leitung „Don Camillo“).