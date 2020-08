Neuordnung dämmt die Hexenverfolgung ein

Graf Adolf (1577-1623, regierte von 1606-1623) erließ 1613 eine Landgerichts- und eine Hofgerichtsreform. Welche Absicht verfolgte er damit? Zunächst sollten in der Rechtspflege geordnete Verhältnisse einkehren, die zu gerechten Ergebnissen führte, die keinen Raum mehr ließen für persönliche Willkür. Der Landesherr als Gerichtsherr stärkte damit natürlich seine Position. Zu diesem Thema referiert Dr. Florian Lebkücher unter dem Titel „Die Tecklenburger Justizreform von 1613“ im Rahmen einer Vortragsreihe des Geschichts- und Heimatvereins (GHV). Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 11. August, um 19.30 Uhr im Kulturhaus. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Die Justizreform wurde zu einem Element, das die „Staatlichkeit“ der Territorialherrschaft voranzutreiben half. Hinzu kamen die Regelungen der Wirtschaft und des Münzwesens, eine einheitliche konfessionelle Ordnung in den Kirchen und Schulen sowie eine nach klaren Maßstäben arbeitende Verwaltung, heißt es in der Ankündigung des GHV.

Dieses Bild des Ausbaus der Staatlichkeit in der Grafschaft Tecklenburg lässt sich am Beispiel der Hexenverfolgung darstellen. Die „zeuberey“ war zwar auch in der Halsgerichtsordnung von 1613 als Delikt genannt. Je strukturierter aber das Justizwesen etabliert wurde, desto weniger anfällig war es für Hexenverfolgungen. Zu dieser Neuorganisation der Justiz konnte die Reform von 1613 wesentlich beitragen. Hinrichtungen infolge von Hexenprozessen fanden deswegen – soweit bekannt – in Tecklenburg nicht statt.

Während in anderen Territorien (zum Beispiel im Hochstift Osnabrück) Hexenprozesse zum Machterhalt instrumentalisiert werden konnten, verhinderte ein geordnetes Justizwesen wie in Tecklenburg solche Exzesse.

Dabei ist zu bedenken, dass auch die Justizreform von 1613 vordergründig das Ziel hatte, die „alten, guten Zustände“ wiederherzustellen. Begrifflich wurde dadurch Kontinuität gewahrt, gleichzeitig gelang es jedoch, „das Neue in das Bekannte einzubetten und so seine Akzeptanz zu erhöhen“.

Es lässt sich auch zeigen, dass die Regelungen erstaunlich nah an Normen waren, die dem grundsätzlichen Inhalt nach so noch heute gelten. Außerdem gab es die Gewaltenteilung. Die Landgerichtsordnung von 1613 verlangte, dass gräfliche Verwaltungsbeamte sich aus Gerichtsverfahren heraushielten.

Schließlich kannte die Hofgerichtsordnung schon eine Unabhängigkeit des Richters. Dieser „wolle sich dieser unser Ordnung treulich seines besten Fleißes erweisen, gar keine Gaben noch Versprechungen von den Parteien annehmen oder durch andere wissentlich empfangen lassen. Allein vor einzig Gott Recht und Billigkeit gewähren, Verfassung der Bescheide und Urteile vor Augen haben, zu keiner Zeit Namen oder Aussagen offenbaren und sich ansonsten, wie es einem ehrliebenden aufrichtigen Richter vor Gott und den Menschen gebührt, aufrichtig verhalten.“ (leicht modernisiert).

Der GHV hat ein Corona-Schutzprogramm von der Stadt Tecklenburg genehmigen lassen, das an diesem Abend angewendet wird.