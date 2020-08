Fünf junge Leute haben ihre Ausbildung am Montag in den Ledder Werkstätten begonnen: Claudia Dillmann und Tobias Kipp möchten Industriekaufleute werden. In der LeWe-Haustechnik erlernt Moritz Linke den Beruf des Elektronikers, während Danny Jeremy Kielhorn als erster Lehrling überhaupt eine Ausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger absolviert. Mit Luca Maximilian Frehe bildet die diakonische Einrichtung bereits den zweiten Kfz-Mechatroniker aus.

An seinem ersten Arbeitstag bekam das Quintett unter anderem eine kleine Führung durch die Betriebsstätte Ledde und wunderte sich, wie breit die LeWe allein an diesem Standort aufgestellt sind. Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderungen hatte Claudia Dillmann während ihres Studiums der Sozialen Arbeit. Nun strebt die Hagenerin, die zuvor einen Kinderhort leitete, eine kaufmännische Ausbildung an, um später vielleicht beide Berufsfelder zu verbinden.

Erster Arbeitstag

Der Ibbenbürener Tobias Kipp ist bereits Fachkraft für Lagerlogistik und hat außerdem schon sein Fachabi in der Tasche. Diesen Abschluss möchte Moritz Linke aus Tecklenburg noch erwerben und leistet mit seiner Lehre nun den praktischen Teil dafür ab. Luca Frehe aus Ibbenbüren kommt direkt von der Hauptschule.

Eine Besonderheit hat der Bildungsweg von Danny Jeremy Kielhorn: Er ist schon seit zweieinhalb Jahren als Beschäftigter, also als Mensch mit einer Behinderung, in Ledde. Die Arbeit mit seinem Fliesenlegermeister und nun auch Ausbilder klappt so gut, dass sich der 26-jährige Lengericher eine Lehre zutraut. Alle fünf sammeln nun in ihren Abteilungen die ersten Erfahrungen.

Insgesamt bilden die LeWe jetzt vier Industriekaufleute, zwei Anlagenmechaniker, zwei Elektroniker, zwei Kfz-Mechatroniker und einen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger aus. Hinzu kommen 22 junge Menschen in berufsbegleitenden Ausbildungs- beziehungsweise Studiengängen wie Praktikanten im Berufsanerkennungsjahr (Erzieher, Heilerziehungspfleger), Praxisintegrierter Ausbildung zum Erzieher und zum Heilerziehungspfleger und Social Work in Teilzeit.