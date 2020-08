Ein Hauch der großen Freiheit des amerikanischen Westens hat am Sonntag über das – teils trockene – Grün des Parks von Haus Hülshoff geweht. Zu Gast war der Berliner Musiker Tobias Panwitz. Sein Künstlername Trail-head verriet bereits, in welche Richtung es musikalisch an diesem Nachmittag gehen sollte. Übersetzt steht das Wort für den Ausgangspunkt eines Wanderweges. Und seine Country- und Folksongs handeln nicht zuletzt vom Unterwegssein.

Für den Gast aus der Hauptstadt war es, wie er den rund 80 Zuschauern berichtete, der erste Auftritt seit März. Das machte noch einmal deutlich, welche Bedeutung die ungewöhnliche Konzertreihe, die von Lucy Costelloe und weiteren Mitstreitern organisiert wird, für viele Künstler hat.

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen hatten es sich viele der Besucher im Schatten hoher Bäume gemütlich gemacht. Allerdings sorgten einige Wolken dafür, dass es auch an anderen Plätzen auf dem großen Gelände erträglich blieb. Zum Equipment, das mit auf die Wiese gebracht wurde, gehörten wieder einmal Klappstühle und Decken, Sonnenhüte und Kühltaschen. So ausgerüstet, lagen die Musikfreunde Tobias Panwitz förmlich zu Füßen. Der freute sich, ausstaffiert mit Mundharmonika, Gitarre und Hut, an so einem „fantastischen Ort“ spielen zu können.

Lucy Costelloe erinnerte derweil daran, dass die amximale Besucherzahl bei den Picknick-Konzerten inzwischen nicht bei 99 liegt, sondern bei 300.

Am Sonntag, 16. August, sind die „Jeinsager“ (Alex Florin und Janosch Pangritz) zu Gast.