Freche Lieder voller Ironie

Ein lauer Sommerabend, ein tolles Publikum und gut aufgelegte Künstler: So hatten sich Markus Veith und Heiner Schäffer das vorgestellt, als sie vor einiger Zeit die Festivalreihe „Kultur am Puppenmuseum“ vorstellten. Nun, nach Anlaufschwierigkeiten bei den ersten Veranstaltungen, kam es am Sonntagabend genau so und beide sind zufrieden.

Zu Gast waren die „Salonlöwen“, der Sänger und Kabarettist Sebastian Coors und Norbert Lauter am Piano. Die Zaungäste im Luftgeschoss der Kreisverwaltung applaudierten kräftig mit, wenn die beiden Künstler sich selbst oder auch den amerikanischen Twitter-King (Mister President) aufs Korn nahmen. Im Stil der 1920er Jahre wurde das schlechte Handynetz besungen („Was nutzt es, das beste und teuerste Handy zu haben, wenn das Netz noch in der ersten Generation funkt.“) Freche Lieder über Themen wie Warteschleifen, Steuererklärungen und die allgemeine Zurschaustellung der Menschen im Internet trugen zur Unterhaltung der Zuschauer bei.

Publikumslieblinge wie die „Könige der Volksmusik“ wurden satirisch gesanglich beleuchtet. Sebastian Coors brachte die Zuschauer zum Schunkeln und hatte sichtlich großen Spaß daran.

Der Abend, den der Wettergott mit rund 25 dicken Regentropfen beginnen ließ, endete nach der dritten Zugabe mit einem zufriedenen Publikum. Für dessen Erfrischung gab es kalte Getränke.

Die „Salonlöwen“ werden sicher im Frühjahr 2021 im „Oberstübchen“ des Puppenmuseums wieder auftreten, versichern die Initiatoren der Festivalreihe.

Die Festivalreihe geht am kommenden Wochenende weiter. Am Samstag, 15. August, gibt es ab 19 Uhr Folk-Musik mit den „Feuersteins“. Am Sonntag, 16. August, präsentieren Annika Lange und Markus Veith um 15 Uhr das Kinderstück „Max und Moritz“ sowie ab 19 Uhr die Liebeskomödie „Die besten Tage meines Lebens“. Karten gibt es bei der Tecklenburg Touristik ( 0 54 82/93 890).