Kindgerecht und faszinierend

„Ich hab‘ ne Wurst gesehen!“ Der Junge ist schier aus dem Häuschen. Zusammen mit einem anderen Steppke hat er gerade einen Blick hinter die Kulissen riskiert und ruft seine Entdeckung den Eltern zu. Wenige Augenblicke später beginnt die Aufführung und es stellt sich heraus, dass es bei „Das Picassodil“ nicht um die Wurst geht – aber um 10 000 Würstchen als Belohnung.

Die sind ausgelobt worden, weil das „Picassodil“ verschwunden ist. Was das ist? Kasper weiß es nicht, sein Freund Kroko auch nicht. Und die Omi? Die ist sehr lieb, stört aber immer wieder mit ihrem „was ich noch erzählen muss“ die beiden Freunde bei ihren Überlegungen, wer oder was das „Picassodil“ denn nun ist.

Das fängt an, als Kasper für seinen Freund Kroko, der seinen Besuch angekündigt hat, die Wohnung aufräumen und dekorieren sowie einen Kuchen backen will. Schon bei der Zutatenliste wird deutlich, welchen Ansatz Hendrikje Winter und Paula Zweiböhmer als Puppenspielerinnen verfolgen: Nicht nur kindgerechte Dialoge und faszinierende Spieltechnik – die kleinen Zuschauer werden immer wieder ins Geschehen einbezogen. „Milch“, „Eier“, „Mehl“ rufen sie Kasper und Omi zu, die über das Kuchenrezept grübeln. Was die kleinen Zuschauer wohl nicht wissen, die Erwachsenen aber nur zum Schmunzeln, nicht zu Zwischenrufen anregt, ist die von Omi gewählte Backtemperatur: 500 Grad! „Dann geht‘s schneller!“ Aha.

Kasper und Kroko machen sich auf den Weg, das „Picassodil“ zu suchen. Aber wo anfangen? Sie spekulieren einfach mal drauf los, was denn ein „Picassodil“ sein könnte. Ein großes Tier? Ein gefährliches Tier? Gar kein Tier? Der Zoo als Anlaufstelle scheint eine gute Idee zu sein. Kroko entdeckt die Pinguine, Kasper lernt einen Elefanten kennen und nutzt dessen Angebot, eine „Karussell-Fahrt“ auf dem Rüssel zu machen. Tolle Sache, aber das „Picassodil“ ist nicht im Zoo.

Kindgerechte Dialoge und faszinierende Spieltechnik

Die Freunde grübeln weiter, immer angetrieben von der Belohnung. 10 000 Würstchen – was sich auch als Lied durch das Stück zieht. Auf zur Buddenkuhle, beschließen die beiden. Eine blaue Runddecke wird über den Bühnenrand gelegt, ein Schwan schwimmt auf dem See – auch hier wird deutlich, mit welch einfachen Requisiten das Krokodiltheater eine stimmige Kulisse schafft.

In einem Tretboot, stilgerecht als Schwan gestaltet, taucht (wieder) ein bayrisches Ehepaar auf. Der Name des Mannes wird nicht genannt, weil er auch nicht wichtig ist. Aber im Dialog mit seiner Traudl wird ihre Sehnsucht nach Kultur immer wieder artikuliert – und von den anderen Figuren geschickt genutzt, um auf die vielfältigen Angebote im Tecklenburger Land hinzuweisen. Kurz wird noch auf die Geschichte des Schwans Petra eingegangen, der sich vor Jahren auf dem Aasee in Münster in ein Tretboot verliebt hatte, dann strampeln die beiden von dannen.

Für Kasper und Kroko wird die Suche im See zum Flopp: Außer einem verrosteten Fahrrad entdecken sie nichts. Weiter geht‘s, eher aus Verlegenheit, nach Münster ins Museum. Kroko betätigt sich – abseits der Bühne – als Künstler, von Kasper bestaunt. Und so langsam dämmert‘s den beiden Freunden: Picasso-Museum, „Picassodil“ – besteht da etwa ein Zusammenhang? Natürlich taucht auch die liebe Omi auf und will von ihrem Besuch im Museum erzählen . . .

Wie‘s ausgeht, ob Kasper und Kroko die Belohnung von 10 000 Würstchen erhalten, sei an dieser Stelle nicht verraten. Für die beiden Akteure Hendrikje Winter und Paula Zweiböhmer gibt es viel Applaus.

Das Stück „Das Picassodil“ wird am Sonntag, 23. August, um 16 Uhr erneut im Park von Haus Marck gespielt. Karten (sieben Euro) für das Theater für Kinder ab vier Jahren gibt es im Vorverkauf bei der Tecklenburg Touristik ( 0 54 82/ 93 89-0). Die Tageskasse öffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.