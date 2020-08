Die Picknick-Konzerte auf dem Gelände von Haus Hülshoff erfreuen sich einer so großen Beliebtheit, dass es nicht nur für den Rest des Sommers an jedem Sonntag Live-Musik in der idyllischen Parkanlage geben wird. Die Planungen für das nächste Jahr laufen auf Hochtouren, teilen die Organisatoren mit.

„Musikalische Darbietungen auf solch hohem Niveau in einer derart lockeren und entspannten Atmosphäre im Freien genießen zu können, hat offenbar einen Nerv beim Publikum getroffen. Hier scheint sich gerade eine aus der Not geborene Idee zu einem“, so hoffen die Veranstalter laut Pressemitteilung, „festen Bestandteil des kulturellen Lebens im Tecklenburger Land zu entwickeln.“

Lucy Costelloe und ihrem Mann Nils Reuter ist weiter sehr daran gelegen, eine große Auswahl verschiedener Musikrichtungen anzubieten. Von Blues, Folk und Rock`n Roll über elektronisch-orientalische Musik bis zu Jazz und Swing ist in den kommenden Wochen wieder für viel Abwechslung auf der Bühne gesorgt. Zudem freuen sich die Organisatoren, dass ab sofort bis zu 300 Gäste an den Konzerten teilnehmen dürfen.

Und das ist noch längst nicht alles: Auch im Herbst und Winter dürfen sich Musik- und Kulturfreunde auf diverse Veranstaltungen im und am Haus Hülshoff freuen, die bereits in Planung sind und über reine musikalische Darbietungen hinausgehen werden. Das Programm:

Sonntag, 16. August: „Jeinsager“ (Jazz, Rock & Funk Fusion mit E-Gitarre und Schlagzeug). Ein Duo, das mit viel Gefühl, Spaß und Humor eigenen Kompositionen durch raffinierte Improvisationen immer wieder neue Aspekte hinzufügt.

Sonntag, 23. August: „Musiksymbiose“ – Orientalisch-elektronische Klangwelten. Traditionelle Musik des Orients trifft elektronische Musik aus Deutschland. Mit Gitarre, Oud und Beats.

Sonntag, 30. August: „Silent Flask Orchestra“. Jazz Trio mit Sousaphon, Klarinette, Banjo & Gesang. Die goldene Ära des Jazz und Swing lebt wieder auf, verknüpft mit ein paar modernen Überraschungen.

Sonntag, 6. September: „The Blackbird Trio“. Blues & Rock‘n‘Roll. Der amerikanische Sänger und Gitarrist „The Blackbird“ spielt die Musik des „wahren“ Amerika.

Die Konzerte dauern jeweils von 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr). Karten gibt es für 20 Euro unter picknick.konzerte@gmail.com und in den Geschäften „Landart“, Landrat-Schultz-Straße 12 in Tecklenburg, und „Mediterrana“, Am Alten Posthof 13 in Ibbenbüren. Für die Konzerte gibt es ein behördlich genehmigtes Hygienekonzept.