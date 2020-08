Der letzte Gottesdienst im Rahmen der Sommerkirche der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen fand auf der Wiese neben der Kirche St. Hedwig statt. Pfarrer Peter Kossen leitete die Eucharistiefeier zum Jahresthema „mit IHM achtsam für . . .“. Maria Beumer griff die Biographie von Edith Stein auf. Die deutsche Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft verstarb vor 78 Jahren als Nonne Teresia Benedicta vom Kreuz im Konzentrationslager Auschwitz. Die Jüdin war zum katholischen Glauben konvertiert und gilt heute noch „als Brückenbauerin zwischen Christen und Juden“, so Maria Beumer. Die 1998 heilig gesprochene Stein „hat uns viel zu sagen. Ihr ganzes Leben war ein Suchen nach Sinn und Wahrheit“, erläuterte sie den rund 70 Teilnehmern. Für die musikalische Gestaltung sorgte das Ensemble „conTakt“. Der nächste Gottesdienst in St. Hedwig findet am Sonntag, 23. August, um 11 Uhr statt.