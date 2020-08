Sie sind bunt, schön anzusehen und ein Eldorado für Insekten: die Blühstreifen. Immer mehr gibt es davon. Nicht nur Privatleute und Vereine legen sie an. Die Stadt lässt es auf rund 1900 Quadratmetern aufblühen. Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Kultur und Touristik hervor, die am Donnerstag, 20. August, um 17 Uhr im Kulturhaus beginnt.

Das Anlegen der Blühstreifen war für die Stadt kostenlos. Sie hat es realisiert über das Projekt „Hotspot goes Leader – blühende Säume im Tecklenburger Land“. Gefördert wurde es von der Naturschutzstiftung des Kreises sowie der Biologischen Station. Bündnis 90/Die Grünen hatten einen entsprechenden Antrag gestellt.

Die mit 704 Quadratmetern größte Blühfläche wurde am Waldwichtel-Kindergarten am Waldfreibad eingesät, gefolgt von einem Areal am Bismarckturm (348 Quadratmeter). Weitere Blühstreifen gibt es am Florenz-Peters-Platz in Leeden (209 Quadratmeter), Spielplatz Danziger Straße in Leeden (143), an der Ecke Pagenstraße/Zum Kahlen Berg (129), an der Ecke Bahnhofstraße/Am Wellenberg (122), an der Grundschule in Tecklenburg (109), am Friedhofs-Parkplatz Leeden (67) und auf dem Wall am alten Rathaus (53).

Mittlerweile gibt es einen zweiten Aufruf der Biologischen Station an die Stadt. Nach bereits erfolgter Rücksprache mit örtlichen Interessengemeinschaften und Heimatvereinen sollen im Herbst weitere 900 Quadratmeter eingesät werden. Dafür beauftragt die Station einen Agrarunternehmer.

Die Pflege übernimmt der städtische Bauhof. Ein- oder zweimal pro Jahr werden die Flächen gemäht.

Die Blühwiesen bestehen zur und 70 Prozent aus Gräsern und zu 30 Prozent aus Blütenpflanzen. Sie blühen in unterschiedlichen Abständen und dienen so Insekten und Bienen als Lebensgrundlage, heißt es weiter in der Sitzungsvorlage. „Daher haben wir uns als Stadt verpflichtet, an dem Leader-Blühwiesen-Projekt teilzunehmen und hoffen auf ein gutes Anwachsen und auch für die Anwohner auf ein zufriedenstellendes Bild, auch wenn Blühwiesen nur wenige Wochen oder Monate im Jahr blühen“, informiert die Stadt abschließend.