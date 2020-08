Zum Ausbildungsbeginn bei der Stadt Tecklenburg hat Bürgermeister Stefan Streit jetzt Serkan Korkmaz begrüßt. Der junge Mann absolviert eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Somit gibt es derzeit vier Auszubildende bei der Stadt. Jacqueline Greinert und Nick Förster sind seit einem Jahr mit an Bord. Anna Bechtold wird in einigen Wochen ihre Ausbildung abschließen.

Mit der ersten Ausbildungsstation im Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen bekommen alle Azubis Einblicke in den neuen Berufsalltag und die vielen unterschiedlichen Aufgabenbereiche einer Kommunalverwaltung. Während ihrer Ausbildung durchlaufen sie alle Fachbereiche, lernen deren wesentliche Aufgaben und Rechtsvorschriften kennen und werden in jedem Bereich auf eine selbstständige Sachbearbeitung vorbereitet. Dabei kommt der Bürgernähe und dem Service-Gedanken eine besondere Bedeutung zu. Am Ende eines Ausbildungsabschnittes wird eine Beurteilung über die gezeigten Leistungen ausgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.