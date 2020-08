Das Wandern ist ein Mega-Markt

Den Trend zum Wandern und Fahrradfahren im Tecklenburger Land gab es bereits lange vor Corona. Doch die Pandemie mit all ihren Beschränkungen hat dieser Entwicklung noch einmal einen großen Schub gegeben. „Mit den Premium-Wanderwegen haben wir die Tür aufgemacht“, verwies der Vorsitzende Helmut Kellinghaus darauf, dass der Verein Tecklenburger Land Tourismus bereits vor Jahren auf das richtige Pferd „beziehungsweise auf den richtigen Weg“ gesetzt habe. Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Hotel Teutoburger Wald bekamen die Mitglieder fast nur Positives zu hören.

Das Wandern sei ein Mega-Markt und erlebe eine Renaissance. „Es ist richtig was los auf den Wegen“, berichtete Geschäftsführerin Alexia Finkeldei . Sie erinnerte daran, dass der Tecklenburger land Tourismus bereits 2008 begonnen habe, die Teuto-Touren als Premium-Wanderwege mit Leader-Mitteln zu entwickeln. „Seit 2018 sind alle Kommunen des Tecklenburger Landes mit mindestens einem Weg vertreten.“ Laut einer Statistik des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr liegt Wandern bei den Outdoor-Aktivitäten der Ausflügler an der Spitze. 54 Prozent von ihnen bevorzugen es. 25 Prozent sind lieber mit dem Fahrrad beziehungsweis dem Mountainbike unterwegs. Knapp die Hälfte der Ausgaben der Tagesausflügler fließen übrigens in die heimische Gastronomie.

Groß ist auch das Interesse ausländischer Besucher, vor allem aus den Niederlanden. Bereits Wochen bevor die Grenzen wieder offen waren, hätten sie nachgefragt, ob sie kommen dürften. Auch nach Tecklenburg kämen wesentlich mehr Besucher aus dem Nachbarland als vor einem Jahr.

Keine Reisen in entferntere Regionen, dafür aber Ausflüge quasi vor der Haustür: In Corona-Zeiten haben sich die Menschen Alternativen gesucht. Eine davon war und ist das Geocaching, das es seit dem vergangenen Jahr auf den Teutoschleifen gibt. „Von Ostern bis Ende Juni hatten wir täglich rund 50 Anfragen“, schilderte Alexia Finkeldei die Begeisterung für diese Art der Schatzsuche. „Wir sind gestürmt worden.“

Info-Tafeln an den Premiumwegen und Produktwerbung in Wander- und Ausflugsmagazinen, in Online-Portalen und Wanderblogs tragen dazu bei, dass die Region bei Wanderern immer bekannter und beliebter geworden sind.

„Die „Teutoschleifen haben sich zu einer Marke entwickelt“, so Alexia Finkeldei. Und diese habe man sich nun beim Patent- und Markenamt schützen lassen. In diesem Jahr gibt es noch einige geführte Wanderungen. Das Angebot „Wandern und Picknick“ soll ausgebaut werden. Außerdem ist geplant, das Haus des Gastes in Tecklenburg umzubauen im Rahmen des Leader-Projektes „Digitale Gästeinformation Tecklenburger Land Tourismus“. „Wir wollten in die Champions League, und da sind wir auch“, fasste Helmut Kellinghaus den Geschäftsbericht zusammen.

Bürgermeister Stefan Streit berichtete in der anschließenden Diskussion auch von der Belastung mancher Anlieger der Wege durch die Wanderer, die zu Tausenden gekommen seien. „Ich habe solch einen Ansturm noch nicht erlebt.“ So mancher Wanderer habe dabei die Privatsphäre nicht beachtet. „Es ist nicht so schön, wenn der Zaun als Urinal missbraucht wird und Picknick-Hinterlassenschaften zurückbleiben, fand er deutliche Worte. Alexia Finkeldei verwies auf entsprechende Hinweise im Tourenguide und auf Corona. „Das war eine Ausnahmesituation.“

Im Anschluss gab einen Vortrag über die digitale In-frastruktur des Tecklenburger Land Tourismus und die daraus resultierenden technischen Möglichkeiten auch für die Mitgliedskommunen. Und die neu überarbeitete Homepage wurde präsentiert, die seit Mittwochabend freigeschaltet ist.