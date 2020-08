Erlös geht an die Freilichtspiele

Seit Anfang Juli ist das Streaming-Konzert „In Love with Musical“ beim Onlinemagazin kulturfeder.de abrufbar. Die Aufzeichnung des Musical-Konzerts wurde durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert, die vom Osnabrücker Kulturjournalisten Dominik Lapp initiiert wurde. Mit einem Teil des eingeworbenen Geldes konnten die mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler sowie der Förderverein der Freilichtspiele Tecklenburg finanziell unterstützt werden.

„Der Aufwand des Streaming-Konzerts war letztendlich größer als ursprünglich geplant“, sagt Veranstalter Dominik Lapp. „Umso besser war es, dass wir mehr Geld zur Verfügung hatten, da es mit den zunächst angesetzten 8500 Euro doch etwas eng geworden wäre.“ Insgesamt beteiligten sich 540 Personen, teilweise sogar aus China und Japan, an dem Crowdfunding, so dass rund 16 000 Euro zusammengekommen sind. Nach Abzug der Produktionskosten, Gebühren, Honorare und Künstlergagen ist ein Betrag von 2000 Euro übrig geblieben, mit dem der Förderverein der Freilichtspiele Tecklenburg unterstützt wurde. „Das war uns ganz wichtig, da viele unserer Künstlerinnen und Künstler regelmäßig in Tecklenburg auf der Bühne stehen“, so der Veranstalter.

„ Das Geld verwenden wir für Arbeiten an der Infrastruktur der Bühne. " Axel Brewe, Vorsitzender des Fördervereins

„Über das Engagement von kulturfeder.de und die Spende haben wir uns sehr gefreut“, sagt Axel Brewe, Vorsitzender des Fördervereins. „Das Geld verwenden wir für Arbeiten an der Infrastruktur der Bühne.“ So wird derzeit der Spitzboden ausgebaut, wo der Männerchor untergebracht ist. Außerdem wurden im Backstagebereich eine neue Toilettenanlage installiert, der Orchestergraben ausgebaut und eine Reparatur am Dach des Zuschauerraums durchgeführt.

In dem 100-minütigen Konzertvideo mit dem Titel „In Love with Musical“, das in den Räumen der Töpferei Niehenke in Hasbergen bei Osnabrück aufgezeichnet wurde, singen Roberta Valentini, Femke Soetenga, Tamara Pascual, Tamara Peters, Thomas Hohler, Lutz Standop und Florian Albers – allesamt bekannt aus verschiedenen Musicalproduktionen insgesamt 21 Musicalsongs und werden dabei von Tjaard Kirsch, dem langjährigen Musikalischen Leiter der Freilichtspiele Tecklenburg, am Piano begleitet. Vor dem Kamin der Töpferei hat Dominik Lapp die Mitwirkenden außerdem zu einem 15-minütigen Corona-Talk begrüßt.

„In Love with Musical“ ist das erste Onlinekonzert im Rahmen eines neuen exklusiven Streaming-Angebots des Onlinemagazins kulturfeder.de. „Die Idee wurde geboren, als durch den Corona-Shutdown die Theater schließen mussten“, erzählt der Osnabrücker Kulturjournalist Dominik Lapp. „Mir waren innerhalb weniger Tage meine Einnahmen sowohl als freier Journalist als auch die Werbeeinnahmen meines Onlinemagazins weggebrochen, also bin ich aktiv geworden, habe ein Konzept entwickelt und einige Künstler angerufen.“ Mit Thomas Nitowski von der Osnabrücker Filmproduktionsfirma Canomedia hat sich Lapp einen Partner ins Boot geholt, mit dem er auch zukünftig bei Streaming-Projekten zusammenarbeiten wird.

Das Konzertvideo „In Love with Musical“ ist noch bis Juli 2021 online verfügbar. Tickets gibt es online (www.kulturfeder-shop.de).