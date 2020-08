Live-Musik und Gartengenuss unter freiem Himmel mit der „Laid Back Jazz Band“ bietet das Picknick-Konzert, zu dem die Tecklenburg Touristik am Samstag, 22. August, ab 15 Uhr einlädt. Eintritt wird nicht erhoben. Das Konzert findet am Rondell im Kurpark statt.

„Musik und Gartengenuss ist immer ein besonderes Erlebnis. Die Klänge dann aber direkt in unserem Kurpark zu hören und dabei einen wunderschönen Blick auf die Kulisse der Altstadt zu genießen, das ist für viele neu und spannend. Der Kurpark ist die grüne Perle Tecklenburgs, er bietet Entspannung und Aktion zugleich und ist als Treffpunkt für das Picknickkonzert prädestiniert“, heißt es in der Einladung der Tecklenburg Touristik weiter.

Auftreten werden die Musiker der „Laid Back Jazz Band“. Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es mit großer Spielfreude und entspannt präsentierte Jazzklassiker der 1920er bis 40er Jahre, die zum Zuhören und Zurücklehnen, aber auch zum Mittanzen einladen. Oldtime, Hot Jazz und Swing, vorgetragen in klassischer Besetzung mit Gesang, Kontrabass, Gitarre/Banjo, Schlagzeug, Trompete, Klarinette und Saxophon, klingen heute so frisch wie einst. „Genießen sie das einzigartige Flair dieser Musik durch die außergewöhnliche Besetzung der Instrumente“, lädt die Touristik ein.

Die Besucherinnen und Besucher sind aufgerufen, zu picknicken. Sie können Decken und Proviant mitbringen. Sie können den Zugang über die Jahnstraße nutzen beziehungsweise die barrierefreie Zuwegung über die Jahnstraße/Sonnenweg. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Altstadtparkplatz (Pagenstraße) oder auf dem Chalonnes-Platz (Howesträßchen).

Am Veranstaltungstag hat die Tecklenburg Touristik im Haus des Gastes von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.