Mit Hohn und Spott reagierten Presse und selbst führende Staatschefs, als der amerikanische Präsident Donald Trump im Sommer 2019 verkündete, er wolle Grönland kaufen. Was heutzutage vor allem Kopfschütteln hervorruft, war vor 300 Jahren ein durchaus gängiges Mittel des Herrschaftsausbaus. Darum geht es bei einem Vortrag, zu dem der Geschichts- und Heimatverein (GHV) am Dienstag, 1. September, um 19.30 Uhr ins Kulturhaus einlädt.

Der preußische König erwarb im Jahr 1707 zunächst einen Anteil und ungefähr 20 Jahre später offiziell auch den Rest der Grafschaft Tecklenburg. Damit gehörte dieses Territorium seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Herrschaftsbereich des Preußenkönigs. Das hatte natürlich gravierende Folgen, weshalb dieser Herrschaftswechsel zu Recht als einschneidende Wegmarke der Tecklenburgischen Geschichte gilt, heißt es in einem Bericht des GHV.

Sebastian Schröder , Landeshistoriker an der Westfälischen Wilhelms-Universität, stellt diese bedeutende Phase vor. Dabei steht im Vordergrund, wie die Grafschaft in den Besitz der Preußen gelangte und wie sie versucht haben, ihr neu gewonnenes Territorium in ihren Staatenkomplex zu integrieren.

Es werden mehrere Felder politischen Handelns untersucht, um den preußischen Herrschaftsstil jener Epoche zu verdeutlichen. So betrachtet der Referent die Verhandlungen mit der landständisch verfassten Ritterschaft und deren Kampf um ihre Privilegien. Zudem wirft Schröder einen Blick auf die zahlreichen Reformen, die die Preußen angestoßen haben.

Dabei waren die Steuer- und Stadtreformen von besonderer Relevanz – Lengerich wurde zur Stadt erhoben. Die Bürger Tecklenburgs konnten nur knapp verhindern, die Stadtrechte zu verlieren. Der Absolutismus des preußischen Königs hatte also Grenzen. Deutlich wird dabei, wie vielseitig sich die preußische Herrschaft im Tecklenburger Land gestaltete.