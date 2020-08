Zu einer Wanderung „Auf Modersohns Spuren“ hatte jetzt der Kneipp-Verein in Zusammenarbeit mit der Tecklenburger Land Touristik eingeladen. Nachdem am Samstag über Mittag rund 50 Liter Regen pro Quadratmeter auf Tecklenburg heruntergeprasselt waren, hatte Petrus ein Einsehen, als sich eine kleine Gruppe von Unerschrockenen gegen 14.30 Uhr vom Marktplatz aus auf Spurensuche begab. Unter ihnen war auch die Pfälzer Weinkönigin Anna-Maria Löffler aus Haßloch bei Neustadt an der Weinstraße, heißt es in einem Bericht des Kneipp-Vereins.

Nach einer Stippvisite in der Stadtkirche ging es hinauf zum Fliederweg mit dem traumhaften Blick ins Aatal an „Elmars Pfad“ vorbei in Richtung Waldfreibad. Dort erläuterte Bürgermeister Stefan Streit die jüngsten Modernisierungsmaßnahmen. Außerdem verwies er auf das kurz vor der Vollendung stehende „Kneipp-Zentrum Tecklenburger Land“. Von dort ging es weiter zur „Modersohn-Bank“ mit Panoramablick auf die Altstadt. Der Rückweg führte durch den Kurpark. Dort erläuterte Wilhelm Kienemann die fünf Kneipp‘schen Gesundheitselemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter und Balance und verwies darauf, dass der 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp im Mai 2021 auch in Tecklenburg gebührend gefeiert werden soll.

Zurück ging es über die Armentreppe und die Schlossstraße zum Marktplatz und auf Wunsch der Weinkönigin weiter zum Weinberg. Streit und Kienemann berichteten von der Entstehungsgeschichte. Zum Abschluss servierte Wilhelm Kienemann, Vorsitzender der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft, einen 2018er „Tecklenburger Philosophenweg Regent“, der mit seinen 96 Öchsle der profunden Weinkennerin anerkennende Worte entlockte.

Für die Kür zur Deutschen Weinkönigin 2020/21, zu bestreiten von sieben Regionalköniginnen im Oktober, wünschten alle viel Erfolg, verbunden mit dem Wunsch, sie als Majestät zur Eröffnung des Tecklenburger Weinfestes im September 2021 wiederzusehen.