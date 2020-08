Ideen und Wünsche haben die jungen Leute reichlich: eine Spülmaschine zum Beispiel. Doch die gehört eher zu den kleineren Anschaffungen, wenn man bedenkt, dass im nächsten Jahr über 100 000 Euro in den Jugendtreff investiert werden sollen. Bei dieser Nachricht leuchten die Augen und es gibt strahlende Gesichter. Eigentlich hat Bürgermeister Stefan Streit den Treff besucht, um eine Spende in Höhe von 200 Euro zu überreichen. Doch er nutzte die Gelegenheit, um die jungen Leute über die Pläne der Stadt zu informieren.

Der Ausbau des Jugendtreffs steht ganz oben auf der Liste der Maßnahmen, die im Rahmen des Isek (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) umgesetzt werden sollen. Dem Stadtrat sei das wichtig gewesen, so Stefan Streit. Im Familien-, Schul- und Sportausschuss hatte er am Dienstag erläutert, dass sich die Offene Ganztagsgrundschule erweitern werden. Sie wird künftig die aktuellen Räume des Jugendzentrums mit nutzen. Dieses wiederum zieht in den hinteren Bereich des Gebäudes. Dort werden Räume mehr oder weniger als Lager des Bauhofs genutzt und dafür nicht wirklich benötigt.

Ein Planungsbüro werde Kontakt zum Jugendtreff aufnehmen und erfragen, welche Wünsche und Ideen es gebe, kündigte Streit am Mittwoch bei der Spendenübergabe an. Die Wünsche sind nicht unbedingt spektakulär: Eine eigene Toilette steht ganz weit oben. Was den Jugendlichen vor allem gefällt, ist, dass sie mehr Platz für sich bekommen, etwas entfernt vom Grundschulhof. Denn auch ein Außenbereich gehört zu dem Areal. Eine Bühne könnte man dort aufbauen, kommt als weitere Idee.

Was es auf dem Schulgelände auch geben wird, ist ein Soccerfeld, wie es das in Ledde und Leeden bereits gibt. „Das ist eine tolle Sache für die Kinder und die Jugendlichen“, fand Streit.

Doch zurück zu der Spende, die er überreicht hat. 100 Euro kommen vom kommissarischen Landrat Dr. Martin Sommer. Das Geld hatte er bei seiner Sommer-Fahrradtour durch Tecklenburg übergeben. Weitere 100 Euro hat Stefan Streit spendiert. Er verzichtet im Wahlkampf auf Werbeflyer und möchte mit dem eingesparten Geld die Jugendarbeit in den vier Ortsteilen fördern.