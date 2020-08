„Mit Schirm, Charme und roter Marmelade“ starteten am Dienstagmorgen auf dem Tecklenburger Wochenmarkt die drei SPD-Ratskandidaten Anke Dahms , Dietbert Lipka und Angelika Buck-Netkowski in ihren Wahlkampf, wie es in einem Bericht der Sozialdemokraten heißt.

Hingucker und Anlass für Gespräche mit den zahlreichen Marktbesuchern über kommunalpolitische Themen waren dabei die Anhängsel an dem roten SPD-Sonnenschirm. Sie kombinierten kleine Werbegeschenke mit inhaltlichen Statements und wichtigen Aufgaben für die nächste Wahlperiode. Da gab es einen Flummi (Am Ball bleiben beim sozialen Wohnungsbau), einen Bleistift (Finanz- und Haushaltspolitik mit spitzem Stift) und einen Dauerlutscher (Ausdauer beim Hotel-Neubau).

„Wahlkampf wie sonst üblich an der Haustür zu machen“, so Dietbert Lipka, „hat Corona ja verhindert. Deshalb wollen wir so unsere Präsenz zeigen.“ Neben den parteibezogenen Forderungen appellierten Anke Dahms und Angelika Buck-Netkowski aber an alle Bürger, am 13. September ihr demokratisches Wahlrecht auszuüben: „Wir sehen jetzt gerade wieder am Beispiel autoritär regierter Länder, welch hohes Gut die Möglichkeit ist, die eigene Stimme ohne Manipulation, Druck und Gewalt abgeben zu können“