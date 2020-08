Tecklenburg -

Von Michael Baar

28 Premiumwanderwege gibt es in Nordrhein-Westfalen, davon vier im Tecklenburger Land: Tecklenburger Bergpfad, Wanderauen-Weg, Holperdorper und Canyon-Blick. Diese vier Strecken waren im Jahr 2014 die ersten Teutoschleifen, die in die Champions League der Wanderwege aufgerückt sind. Das ist heute noch so.