Einiges auf den Weg gebracht

Im Bereich „Erneuerbare Energien“ geht es unter anderem um eine dezentrale Energieversorgung. Hier soll unter anderem bei Bürgern darum geworben werden, das Solarkataster des Kreises zu nutzen. Außerdem gibt es Überlegungen, wie das Wasserrad in Brochterbeck in die Energieversorgung einbezogen werden kann. Diskutiert wird auch eine Tarifumstellung der Stadtwerke Lengerich auf Landstrom ab 2021. Eine Potenzialanalyse für Photovoltaikanlagen für rund sechs öffentliche Gebäude soll erstellt werden. „Besser Anlagen auf Häusern als in der Natur“, findet Laura Backhaus .

Um Energie einzusparen, regt die Klimaschutzmanagerin an, statt 50 Mini-Blockheizkraftwerken 50 Photovoltaik-Anlagen im Jahr zu bezuschussen. Das Geld soll aus dem Förderprogramm „Tecklenburger Klimazuschuss“ kommen. Darüber wird im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 beraten.

Die Stadt Tecklenburg ist außerdem beteiligt am interkommunalen Kompetenznetzwerk. Regelmäßig gibt es kreisweite Treffen und eine n engen Austausch mit den Nachbarkommunen Ladbergen und Lengerich. Bereits auf den Weg gebracht ist auch die Umstellung der Straßenlaternen auf LED.

Im Bereich „Bürgerbeteiligung und Bildung“ ist bereits einiges angelaufen. Es wird geprüft, ob es vor Ort Energieberatungen geben soll. Eine Konzeption für eine Klimaschutz-AG an der Gesamtschule in Tecklenburg und am Graf-Adolf-Gymnasium ist entwickelt worden. Die Schulen werden zudem eingebunden in das Stadtradeln und in den Zertifizierungsprozess als „Fairtrade-Town“.

„Klimafreundliche Mobilität“ ist ein weiterer Schwerpunkt überschrieben. Dabei geht es zum Beispiel um den öffentlichen Personennahverkehr. Unter anderem soll es zusätzliche Fahrten der Linie R45 geben. Es wird über mögliche Parkflächen und Fördermöglichkeiten für E-Busse im Rahmen des Bus-shuttle-Projektes beraten. Bushaltestellen sollen saniert und zusätzlich mit Fahrradständern ausgestattet werden.

An Schulen soll die Abfalltrennung durch bessere Systeme optimiert werden. Unterstützung der Stadt gibt es für Abfallsammelaktionen und sie beteiligt sich an der Aktion „Plastiktütenfreier Kreis Steinfurt“. Die Einsaat von Blühstreifen, ein Artenschutzwettbewerb der Stadt und Pflanzungsgebote in neuen Baugebieten statt Steingärten runden das Konzept ab.