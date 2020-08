Unterstützung für besonderes Engagement

Um besonderes Engagement im Bereich der Jugendarbeit zu fördern, hat die SPD-Fraktion im Familien-, Schul- und Sportausschuss die Auslobung eines Jugendförderpreises beantragt. Er soll angekoppelt werden an den Bürgerpreis der Stadt. Eine entsprechende Empfehlung sprach das Gremium für den Stadtrat aus.

Ratsmitglied Dietbert Lipka , ehemaliger Leiter des Jugendheims Tecklenburg, erläutert: „Die Corona-Krise hat die Bewertung vieler Lebensbereiche substanziell verändert. Dies gilt auch für die Bedeutung der außerhäuslichen Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, also für die Schulen wie auch für die Jugendarbeit. Die Jugendarbeit ist nicht nur eine Ergänzung zum Elternhaus, sondern ein für die Entwicklung wesentlicher Lernort, ein emotionaler Schutzraum, manchmal sogar einziger Halt für jüngere Kinder in schwierigen familiären Lebensverhältnissen und für Jugendliche Wegweiser in pubertären Krisen.“

Die Stadt unterstützt die Jugendarbeit. Jeder Verband und jeder Verein erhalten, wenn sie Jugendarbeit leisten, einen jährlichen Betrag von 100 Euro. Für die im Jahresdurchschnitt betreuten Jugendlichen/Kinder werden jeweils zusätzlich ein Euro ausgezahlt. Insgesamt kommen so in diesem Jahr 3042 Euro zusammen.

Die SPD setzt sich mit dem Jugendförderpreis dafür ein, dass diese Unterstützung durch eine inhaltliche Förderung ergänzt wird. So sollen besondere Projekte und Aktionen der Vereine gewürdigt werden, die für die betroffenen Jugendlichen beziehungsweise für das Gemeinwesen in Tecklenburg von hohem Nutzen sind. Dies könnten beispielsweise Projekte aus dem Kulturbereich, der sozialen Arbeit und dem Umweltschutz sein. Der erste Preisträger soll 500 Euro erhalten, der zweite 300 Euro und der dritte Platz mit 200 Euro honoriert werden.

Das Geld soll den Preisträgern ohne Auflagen zur Verfügung gestellt werden, damit sie ihr Engagement im Bereich der Jugendarbeit nach eigenen Vorstellungen fortsetzen können.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Doris Löpmeier und der Pressesprecher des Ortsvereins, Dr. Felix Kessens, betonen in diesem Zusammenhang, „dass die Tecklenburger SPD das Ehrenamt in Tecklenburg insgesamt zu stärken versuche, da das freiwillige und gemeinnützige Engagement der Bürger unerlässlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist“.