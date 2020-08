Nach den Absagen von Leinen- und Nikolausmarkt durch die Tecklenburg Touristik hat nun auch die Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) Konsequenzen gezogen und das Weinfest sowie das Halloween-Event abgesagt. Beide Veranstaltungen sind unter den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht durchzuführen, heißt es in einem Bericht der VWG über eine außerordentliche Mitgliederversammlung.

Für die Ausschmückung und Beleuchtung der historischen Altstadt während der Adventszeit kamen nach intensiver Debatte einige neue Ideen auf den Tisch. Das Entree Tecklenburgs, die Bismarck-Eiche auf der Kreuzungsinsel sowie die Landrat-Schultz-Straße sollen mit vielflammigen LED-Lichterketten nachhaltig und attraktiv illuminiert werden. Landrat-Schultz-Straße, Markt und Schloßstraße werden wieder mit Tannen geschmückt, möglichst viele erstrahlen.

Historische Giebel sollen im Lichterglanz erstrahlen

An den Adventswochenenden ist geplant, jeweils freitags und samstags die Geschäfte bis 20 Uhr zu öffnen, in der Überzeugung, dass die festlich beleuchtete Altstadt Besucher zum Abendshopping anlocken wird. Für den zweiten Advent, dem Nikolausmarktdatum, ist in Zusammenarbeit mit der Freilichtbühne ein besonderes Programm in Vorbereitung, das die Beteiligten demnächst der Öffentlichkeit vorstellen werden.

Als dringlich wurde die Einrichtung von gut ausgestatteten Kurzzeit-Stellplätzen für Reisemobile im Stadtgebiet eingestuft, denn diese Urlaubsform weist mit Abstand die höchsten Zuwachsraten im Tourismusbereich auf.

Zum Abschluss der Versammlung wurde in Anbetracht des zu erwartenden schwierigen nächsten Jahres der Vorstand beauftragt, an Rat und Verwaltung einen Dringlichkeitsappell zu richten, ab sofort, wie bereits in Nachbarorten (zum Beispiel Ibbenbüren) praktiziert, die Parkgebühren auszusetzen.