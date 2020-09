Viel Arbeit für den neuen Rat

„Eine starke Stadt wählen“ – mit diesem Slogan wirbt Bürgermeister Stefan Streit im Kommunalwahlkampf – der für ihn eigentlich keiner ist. Schließlich hat er keinen Gegenkandidaten. Was er bedauert. Denn in einer Demokratie gehört es für ihn dazu, im wahrsten Sinne des Wortes die Wahl zu haben. „Ich möchte die Leute dazu bewegen, zu wählen, und zwar eine vierpolig-starke Stadt“, sagt Streit im Gespräch mit dieser Zeitung, in dem es sich um Rückblick und vor allem um Vorausschau auf die nächsten Jahre gleichermaßen dreht.

„In Sachen Finanzen ist die Stadt stark aufgestellt“, findet der Bürgermeister. Der Haushalt sei konsolidiert und seit 2017 ausgeglichen. Über zwei Millionen Euro seien in der Ausgleichsrücklage. Und Ende des Jahres könnten es sogar über drei Millionen Euro sein. Der Jahresabschluss 2019 sei „sehr positiv“ ausgefallen. „Wir können die Krisenzeit gut überstehen.“

Stark sei auch die Marke Festspielstadt angekommen. Und auch als Sportstadt könne Tecklenburg punkten „So hält man die Leute. Die In­frastruktur ist wichtig“, betont der Bürgermeister. Und ihm fallen noch andere Beispiele ein, in denen die Stadt stark ist. Als Hochzeitsstadt und als Bildungsstadt.

Zudem gebe es viele Infrastruktur-Projekte. „Es ist Wahnsinn, was wir uns vornehmen.“ So werden über drei Millionen Euro in das Kulturhaus investiert. Dabei handele es sich um ein Eigenprojekt der Stadt – unabhängig vom Neubau des Hotels „Burggraf“. „Wir werden das voraussichtlich als Städtebaufördermaßnahme mit 70-prozentiger Förderung laufen lassen können“, erläutert Streit. Die Planung laufe im kommenden Jahr, die Realisierung der Renovierungsmaßnahme sei für 2022 vorgesehen. „Wir müssen Pflöcke einschlagen für die Kultur und das Kulturhaus auch für die Vereinsnutzung anbieten. Das öffentliche Interesse steht im Vordergrund“, so der Bürgermeister. Natürlich könne das Bürgerhaus auch vom Hotelbetreiber genutzt werden, der es dann aber mieten müsse.

Und wie läuft die Entwicklung beim „Burggraf“? Weiterhin gebe es Gespräche zwischen Investor und möglichen Betreibern. „Corona hat dabei nicht geholfen.“

Verschiedene Maßnahmen sollen auch im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) umgesetzt werden. Das erste ist ein neuer Jugendtreff in Tecklenburg (wir berichteten). Ab 2021 soll es außerdem für Privatleute einen Zuschuss geben, die ihre Fassaden und Hofflächen auf Vordermann bringen wollen. Dafür soll es einen Fonds geben.

Eine der größeren Maßnahmen ist zudem die Umgestaltung des Kurparks in einen Aktiv- und Vitalpark. Die Planung sei wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden. Selbstverständlich für Streit: „Wir wollen die Ehrenamtler miteinbeziehen.“

Auch die Burgberg-Neugestaltung solle ab dem nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Stadt und Kreis, Freilichtbühne und Jugendherberge hätten einen Kompromissvorschlag entwickelt. „Die Pläne sind da und werden im Stadtrat vorgestellt“, kündigt Streit an, ohne allerdings einen Termin zu nennen.

Auch in den Ortsteilen sind Maßnahmen vorgesehen. In Brochterbeck sind das unter anderem die Erweiterung der Grundschule und das neue Feuerwehrgerätehaus. In Ledde soll das Areal rund um die Kirche neu gestaltet werden. Dieses Vorhaben soll noch in diesem Monat zur Förderung angemeldet werden.

In Leeden hat aktuell der Anbau an der Remise Richtfest gefeiert (wir berichteten). Der Feierabendmarkt soll dort im nächsten Frühjahr Premiere haben. Mittlerweile sei eine Servicestelle „Koordination Wochenmärkte“ beim Kreis eingerichtet worden.

Viele Projekte also, mit denen sich der neue Stadtrat detailliert befassen wird. Es gibt in den nächsten Jahren Arbeit genug für Politik und Verwaltung.

Was Bürgermeister Stefan Streit zu einem Lob für seine Mitarbeiter veranlasst: „Wir haben im Rathaus ein richtig tolles Team.“