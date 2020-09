Fluchterfahrungen von Neuzugezogenen in Tecklenburg

Tecklenburg -

Von Luca Pals

2015 – in dem Jahr sind viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wir haben uns informiert, wie es einigen bei ihrer Ankunft ergangen und was aus ihnen geworden ist. Die kleine Serie beginnt mit Familie Habach aus Syrien, die heute in Tecklenburg lebt.