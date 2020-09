Kein Regen – zu viele Borkenkäfer

Holzfäll-Arbeiten am Trimm-Pfad

Tecklenburg-Brochterbeck -

Der Borkenkäfer treibt nicht nur in den Wäldern in Brochterbeck sein Unwesen. Am Trimm-Pfad müssen jetzt zahlreiche Fichten gefällt werden. Der Wald der Zukunft könnte ganz anders aussehen, mutmaßt Förster Georg Berkemeier.