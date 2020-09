Kongeniales Duo lässt sich von Windböen und Wespen nicht irritieren

Gewagt und – trotz Corona-Beschränkungen – auf der ganzen Linie gewonnen! Bei schönem Spätsommerwetter konzertierten Linda Gou (Violine) und Manuel Lip­stein (Violoncello) im Freien – im Innenhof des Wasserschlosses Haus Marck. Das Kammermusik-Duo faszinierte seine vielen Zuhörer mit fantastisch kraftvollem und ausdrucksstarkem Spiel. Mit seiner unbändigen Energie und Spielfreude begeisterte es ein eher klassische Musik gewohntes Publikum mit Werken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die Musiker eröffneten das spannende Konzert mit der Sonate für Violine und Violoncello ‚A la memoire de Claude Debussy‘ von Maurice Ravel. Ravel bezeichnete dieses Werk als „entscheidenden Wendepunkt zu harmonischer Strenge und wachsendem Interesse an linearer Bewegung“.

Eine solche Wende zu verdeutlichen, erfordert von den Interpreten viel Einsatz und eine Energie, die das übliche Maß deutlich überschreitet. Ein Kritiker der Uraufführung 1922 meinte deshalb, das Stück sei ein „Massaker an den Solisten“.

Guo und Lipstein waren aber weit davon entfernt, sich von den Schwierigkeiten des Stücks überwältigen zu lassen. Stattdessen spielten sie – wie in zwei Satzbezeichnungen wörtlich gefordert – höchst lebendig mit Feuer und mit ansteckendem Enthusiasmus. Bei allem Temperament vermochten sie aber auch die leisen Töne glänzend zu vermitteln. Das zeigte sich besonders wirkungsvoll im zweiten Satz von Arthur Honeggers Sonatine (H. 80) für Geige und Cello, den Manuel Lipstein als „mulmig hinter dem Vorhang“ beschrieb.

Bei einer kleinen Einführung zum danach folgenden Stück von Erwin Schulhoff charakterisierte das Duo den Komponisten als „schrill, kreativ und höchst individuell“ – geradezu eine Steilvorlage für das Verständnis seiner Komposition von 1925, die mit einem „Presto fanatico“ endet. Auch hier beeindruckte das Duo mit Präzision, perfektem Zusammenspiel und Virtuosität.

Es schien nichts zu geben, was diesen jungen Künstlern auch nur die leisesten Schwierigkeiten gemacht hätte, kein verzwickter Rhythmus, keine abenteuerlichen Flageolettketten oder, oder. Nicht einmal kräftige Windböen, die die Noten durcheinander wirbelten, konnten sie stören. Sie spielten einfach auswendig weiter, sogar eine aufdringliche Wespe ignorierend.

Am Ende des Konzerts verzauberten Linda Guo und Manuel Lipstein die Hörer mit der Passacaglia nach Georg Friedrich Händel von Johan Halvorsen. Obwohl diese Variationen eigentlich schon als Zugabenstück gelten, bewog der anhaltende Beifall das Duo noch zu einer weiteren Zugabe. Es verabschiedete sich mit einer „vergnügten Zahlenspielerei“ von Jannis Zenakis.

Am Ende wussten die Hörer, was Timo Maschmann, Geschäftsführer des Euregio Musikfestivals, mit seiner einleitenden Bemerkung „die spielen in einer anderen Liga“ gemeint hatte: „Weltklasse!“