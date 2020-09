Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg, Thomas Sundermann, hat jetzt in einer internen Sitzung der Einheitenführer Feuerwehrkameraden und -kameradinnen eine Beförderung und mehrere Funktionsbestellungen ausgehändigt.

Denise Prigge , Leitende Stadtjugendfeuerwehrwartin, hatte mit Bedauern ihren Rücktritt aus ihrer Funktion erklärt. Die Unterbrandmeisterin ist seit 1999 Mitglied der Feuerwehr in Leeden und leitet seit 2014 die Stadtjugendfeuerwehr. Unterstützt wurde sie nach Angaben der Wehr von Hauptfeuerwehrmann Mario Hune aus Tecklenburg. Sie bleibt weiter unterstützend in der Jugendfeuerwehr und im Löschzug Leeden tätig.

Die Aufgabe des Stadtjugendfeuerwehrwarts übernimmt Mario Hune. Er ist seit 2004 in der Feuerwehr Tecklenburg tätig und war zuletzt stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart. Diese Aufgabe übernimmt laut Pressemitteilung Feuerwehrfrau Sabrina Ibeler aus Brochterbeck. Sie ist ist seit 2018 in der Feuerwehr Brochterbeck tätig und hatte zuvor in der Jugendfeuerwehr als Betreuerin mitgewirkt.

In Ledde wurde die Einheitenführerstelle mit Brandinspektor Florian Luchterhand neu besetzt. Er ist seit 1993 Mitglied der Feuerwehr Ledde und war in den vergangenen sechs Jahren stellvertretender Einheitenführer.

Markus Ibeler aus Brochterbeck wurde zum Oberbrandmeister befördert. Er ist seit 2012 bei der Feuerwehr und inzwischen stellvertretender Einheitenführer.