Einstimmig gen „WesT“

Tecklenburg -

Es scheint so, als ob alles auf eine Fusion der Diakonischen Werke Tecklenburg und Steinfurt-Coesfeld-Borken hinausläuft. Jetzt hat auch die Mitgliederversammlung in Tecklenburg einstimmig dafür gestimmt, das an dem Vorhaben weiter gearbeitet wird. Zuvor hatte der Vorstand das Konzept für den Zusammenschluss, der im kommenden Jahr erfolgen soll, vorgestellt.