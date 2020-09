„Von Königreich Preußen zum Großherzogtum Berg – von Kaiserreich Frankreich zum Königreich Preußen: Die Tecklenburgische Geschichte im Zeitalter der napoleonischen Kriege“ ist der Titel eines Vortrags, zu dem der Geschichts- und Heimatverein (GHV) am Dienstag, 29. September, um 19.30 Uhr im Kulturhaus einlädt.

Teil eines Königreichs (1707/1729 - 1806), eines Großherzogtums innerhalb des Kaiserreichs Frankreich (1806 - 1813) und erneut eines Königreichs (1813 - 1945): Das war Tecklenburg. Binnen weniger Jahre kam es in der Stadt nicht nur zu vielfältigen territorialen und politischen Neuordnungen, sondern auch zu einschneidenden Eingriffen in den Alltag der dort lebenden Menschen, schreibt der GHV. Die Herrschaftswechsel waren mit militärischen Belastungen verbunden und leiteten tiefgreifende politische wie gesellschaftliche Reformen ein – Veränderungen, die den Auftakt zu einem bis weit ins 19. Jahrhundert andauernden Modernisierungsprozess bildeten. Welchen Anteil daran hatten die preußischen, die rheinbündischen und französischen Herrscher? Und was bedeutete all das für die Menschen vor Ort? Diese in der Geschichtswissenschaft grundsätzlich diskutierten Fragen sollen am Beispiel Tecklenburgs ausgeführt und erörtert werden.

Referent ist Professor Dr. Armin Owzar , der an der Universität Sorbonne in Paris Neuere Geschichte der deutschsprachigen Länder lehrt. Er hat sich immer wieder mit dem frühen 19. Jahrhundert in Westfalen beschäftigt und darüber publiziert. 2007 hat er auf Einladung des Vereins über die preußische Herrschaft im Tecklenburger Land referiert.

Der Eintritt kostet sieben Euro.