Platz für Erweiterungen inklusive

Zu Jahresbeginn haben die Amazonen-Werke das neue Ersatzteilzentrum im Werk in Leeden sukzessive in Betrieb genommen. Schon vor über 20 Jahren errichtete das Unternehmen ein zentrales Ersatzteillager im Hauptwerk in Hasbergen-Gaste. Nach einigen Erweiterungen und Modernisierungen während der vergangenen zwei Jahrzehnte stießen die Kapazitäten aufgrund des stetigen Wachstums der Unternehmensgruppe und des dadurch steigenden Volumens an Ersatzteilen an ihre Grenzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das führte zu der Entscheidung, eine komplett neue Ersatzteillogistik in bestehenden Gebäuden und Flächen zu planen und am Standort Leeden einzurichten.

Ziel des neuen Konzeptes ist es, angesichts der zunehmenden Sendungszahlen und der Erfordernis einer höheren Bevorratung von Artikeln mehr Lagerkapazität zu gewinnen sowie gleichzeitig die Bestellungen noch schneller und weiterhin zuverlässig abzuwickeln. Dieses hat Amazone nach eigenen Angaben erreicht, indem nicht nur in moderne Lager- und Kommissionier-Technik, sondern auch in ein komplett neues Warehouse-Management-System zur effizienteren Abwicklung der Ersatzteillogistik investiert wurde.

Carolin Wiebusch-Rakonjac, Leiterin des Amazone Global Parts Centers, fasst die wichtigsten Fakten zusammen: „Künftig stehen für mehr als 42 000 verschiedene Ersatzteile auf rund 11 000 Quadratmetern Hallen- und 9000 Quadratmetern Außenfläche erheblich erweiterte Lagerkapazitäten zur Verfügung. Über die Hälfte der Artikel werden in einem Automatischen Kleinteilelager (AKL) mit zirka 27 000 Behältern bevorratet und sehr effizient automatisch ein- und ausgelagert.“

Größere Artikel und höhere Mengen werden im neu konzipierten Schmalganglager mit Platz für etwa 12 500 Gitterboxen manuell mit modernen Kommissionier-Staplern bewirtschaftet sowie im großzügigen Lang- und Sperrgutbereich gelagert. Dieses Logistikkonzept ermögliche in der Summe langfristig effiziente Abläufe, schreibt das Unternehmen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört, dass die Aufträge nicht mehr linear, also Schritt für Schritt, nach Lagerbereich abgewickelt werden, sondern dass alle Positionen eines Auftrages parallel bearbeitet und später in der Verpackung zentral zusammengefasst werden. Dadurch wurden die Durchlaufzeiten deutlich verbessert. Das Team der Ersatzteillogistik mit rund 60 Mitarbeitenden stellt jetzt täglich bis zu 1000 Packstücke für Kunden versandfertig zusammen.

Land- und Kommunalmaschinen Die Amazone-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn rund 1900 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist Amazone nach eigenen Angaben heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. ...

Die Amazone-Geschäftsführer Christian Dreyer und Dr. Justus Dreyer sehen in der jüngsten Investition eine kunden- und zukunftsorientierte Neustrukturierung im Ersatzteilgeschäft: „Mit dem neuen Global Parts Center ist Amazone für die steigenden Marktanforderungen bestens aufgestellt. Die höheren Kapazitäten und die modernen Lager- und Kommissionierungs-Prozesse sichern für unsere Kunden weltweit einen stets hohen Servicegrad. Die großzügigen Hallen und Flächen am Standort Leeden bieten zudem gute Voraussetzungen für zukünftige Erweiterungen einzelner Lagerbereiche.“